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Dünya

ABD'nin North Anna nükleer santralinde acil durum alarmı!

North Anna nükleer santralinde "acil durum alarmı" verildiği, hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bildirildi...

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, İrene kasırgasının ikinci darbeyi vurduğu North Anna nükleer santralinde "acil durum alarmı" verildiği, hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Greenpeace Akdeniz tarafından yapılan açıklamada, Virginia depreminin ardından elektrik sıkıntısı yaşanan North Anna santralindeki iki reaktörün kapatıldığı belirtildi. 

Açıklamada, Nükleer Düzenleme Ajansı'nın (NRC) santralin dışında elektrik kesintisi yaşandığını, ancak dizel jeneratörlerin çalışır durumda olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Irene kasırgasının reaktörlere ikinci darbeyi vurduğu, şu anda santralde acil durum alarmı olduğu belirtilen açıklamada, santralde hasar tespit çalışmalarının yapıldığı, yedek dizel jeneratörlerin çalışmasının da takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan'ın "5,9 büyüklüğündeki bir depremin bile nasıl bir etki yaratabileceğini bir kez daha gördük. North Anna nükleer santrali 6,2 büyüklüğündeki depreme ve kasırgaya dayanıklı olarak tasarlanmış; ancak kaçıncı kez görüyoruz doğal afetler karşısındaki kırılganlığımıza çözüm olacak hiçbir teknoloji yok" görüşüne yer verildi.



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