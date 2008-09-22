ABD'nin kurtarma planı petrolün fiyatını artırdı

ABD yönetiminin mali sistemi düzeltmek için gerekli olan 700 milyar dolarlık kurtarma paketi petrol fiyatını yükseltti.



ABD ham petrolünün varil fiyatı ekim ayı teslimi 1,32 dolar artarak 105,93 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,78 dolar yükselerek 101,40 dolara çıktı.



Petrolün varil fiyatının artmasında kurtarma planının ABD mali sistemini istikrara kavuşturacağı ve ekonomik büyümeyi destekleyeceği umutları etkili oldu.



Ayrıca Nijerya'da güneydeki petrol bölgesinde yıllardır petrol tesislerine saldıran en büyük militan grup Nijer Deltası'nın Kurtuluşu Hareketi'nin tek taraflı ateşkes ilan etmesi petrol piyasasında olumlu etki yarattı.



Bu grubun üç yıldır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Nijerya'nın günlük petrol üretimi 2,5 milyon varilden 1,5 milyon varile geriledi.

