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Ekonomi

ABD'NİN KREDİ NOTUNA "YENİ İNDİRİM" UYARISI WASHINGTON (A.A)

08 Ağustos 2011 13:29

-ABD'NİN KREDİ NOTUNA "YENİ İNDİRİM" UYARISI WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Genel Müdürü John Chambers, ''ABD'nin gelecekte yeni bir not indirimi şansının üçte bir oranında olduğunu'' söyledi. Chambers, ABC televizyonunda ''This Week'' programında yaptığı açıklamada, ''gelecek altı ile 24 ayda ABD ekonomisine ilişkin koşullar değişmez, ABD'nin mali pozisyonu daha da kötüleşir ya da siyasi tıkanıklık daha da artarsa, ülkenin kredi notunun gelecekte indirilmesi olasılığını üçte bir oranında gördüklerini'' ifade etti. S&P Genel Müdürü Chambers, ABD'nin kredi notunun yeniden ''AAA''ya yükselmesi için ''Washington'da daha fazla uzlaşmanın yanı sıra en sonunda federal borcun ekonomideki payının düşmesi ve istikrarın gerektiğine'' işaret etti. Bu arada ABD Başkanı Barack Obama'nın baş danışmanı David Axelrod, CBS televizyonunun ''Face the Nation'' programında yaptığı açıklamada, ABD'nin kredi notunun düşmesinden Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakar Çay Partisi milletvekillerini sorumlu tuttu. Çay Partisi milletvekillerini federal borcun nasıl düşürüleceği konusunda uzlaşmaya niyetli olmamakla suçlayan Axelrod, S&P'nin ABD'nin kredi notunu indirmesini ''bir çay partisi notu indirimi'' olarak değerlendirdi. ABD'nin borçlanma tavanının artırılması konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında haftalardır süren uyuşmazlığının kredi notu indiriminde güçlü etkisi olduğuna dikkati çeken Axelrod, Cumhuriyetçilerin başkan adaylarını borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda varılan uzlaşma lehinde konuşmamakla eleştirdi. Öte yandan NBC televizyonunun ''Meet the Press'' programına katılan eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Alan Greenspan, S&P'nin kararıyla birlikte borsalardaki düşüşün devam etmesini beklediğini ve borsaların en düşük seviyeye ulaşmasının zaman alacağını söyledi. ''ABD'ye yatırımda bir risk görmüyorum. S&P'nin kararı bunu değiştirmeyecek'' diyen Greenspan, not indiriminin ''moral bozduğunu'' ve ülkenin ruhuna zarar verdiğini ifade etti. Greenspan, ABD'nin borçları konusunda temerrüte düşeceğiyle ilgili bir senaryoyu önceden göremeyeceğini sözlerine ekledi.

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