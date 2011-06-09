ABD'nin kobayları yıllar sonra konuştu

T24

Obama özür diledi

'Hayvan muamelesi yaptılar'

İngiliz Guardian gazetesi’nin röportajı 70 yılın ardından bir insanlık ayıbını ortaya koyuyor. A.B.D.’nin 1940’lı yıllarda insanlar üzerinde deney yaptığını anlatan haberinde, deneylerin şahsi tanığı ve mağduru olan Marta Orellana yaşadıklarını anlatıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Marta Orellana, revire çağırıldığı anonsu duyduğunda yetimhanede arkadaşlarıyla beraber oynadığını anlatıyor. Orellana, revire gittiğinde, yanlarında şırınga ve küçük şişeler bulunan, önceden hiç görmediği doktorlarla karşılaştı…Orenalla’ya uzanmasını ve bacaklarını aralaması söylendi. O zamanlar küçük bir kız olan Orenalla korkuyla direnince tokat yedi ve kendisinden istenileni yapmaya zorlandı. Bugün 74 yaşında olan Orenalla, henüz dokuz yaşındayken Guatemala City’deki yetimhanede 60 yıl gizli kalacak bir deney için seçilmişti. Onun dışında, mahkumlar, rütbesiz askerler ve fahişelerden oluşan yüzlerce insan deneye tabi tutuldu.O yıllarda, savaş alanlarından hastalıklarla dönen askerleri nedeniyle endişeli olan ABD, frengi, bel soğukluğu ve kankroid hastalığı olan 1,500 Guatemalalı kobay üzerinde yeni bir antibiyotik denedi. Yani penisilin.ABD hükümeti, yüzlerce insanı penisilin testinde kobay olarak kullanıldığı gerçeğini Ekim ayında kabul etti. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius, ortak bir açıklamada bulunarak, toplum sağlığı adına gerçekleştirilen bu “ayıplanacak araştırma” için özür diledi. Dahası, Başkan Barack Obama Guatemalalı mevkidaşını telefonla arayarak özrünü iletti.Orenalla, “Bana ne yaptıklarını söylemediler, hiç bir zaman da sormama fırsat vermediler. Yıllarca hiçbir şeyi bilmeden yaşadım. Tanrı onları affetsin” dedi.Guardian’ın konuştuğu kobaylardan biri olan Federico Ramos’un oğlu, “Babam okuma yazması olmayan bir insandı. Ona hayvan muamelesi yaptılar… Bu şeytanın deneyinden başka bir şey değil” dedi.Penisilin kobayları, Wellesley College akademisyeni Susan Reverby’nin “Tuskegee frengi çalışması” üzerinde yaptığı araştırmada ortaya çıktı. Söz konusu olayda, binlerce Afrika kökenli ABD’li, 1930’lu yıllardan 1970’lere kadar tedaviden mahrum bırakılmıştı.