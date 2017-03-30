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BBC Türkçe

ABD'nin Kabil elçiliğinde 6 kişi uyuşturucudan atıldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan 6 kişi uyuşturucu bulundurmak veya kullanmaktan işten atıldı. ABD öncülüğündeki koalisyon, Taliban'a yönelik operasyonun başlatıldığı 2001 yılından beri uyuşturucuya karşı mücadele için milya

30 Mart 2017 19:07

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan 6 kişi uyuşturucu bulundurmak veya kullanmaktan işten atıldı.

BBC'ye konuşan bir sözcü, iddiaların incelenmesinden sonra söz konusu kişilerin kontratlarının sona erdirildiğini açıkladı.

Wall Street Journal gazetesi, işten çıkarılan bu kişilerin çoğunun ABD vatandaşı olduğunu ve aralarında özel ve kadrolu güvenlik çalışanları buy da yazdı.

Elçilik'te çalışmış olan bazı Afgan vatandaşları BBC'ye yaptıkları açıklamada yerel ve yabancı çalışanlar arasından haşiş kullanımının sıra dışı olmadığını söylediler.

Bir çalışanın uyuşturucu etkisinde olduğunun anlaşılmasının ardından inceleme başlatılmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon Taliban'a yönelik operasyonun başlatıldığı 2001 yılından beri uyuştuucuya karşı mücadele için milyarlarca dolar harcadı.

Afganistan eroinin ana maddesi olan afyonun dünyadaki en büyük üreticisi.

Birleşmiş Milletler Ekim ayında yaptığı açıklamada, geçen yıl afyon üretiminin yüzde 43 arttığını açıklamıştı.

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