T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'nin işsizliği İMKB'yi vurdu

ABD'den kötü gelen istihdam verisi borsaları vurdu. İMKB'de kayıplar yüzde 3'e yaklaşırken, dolar 1,50'nin üzerine çıktı.

02 Ekim 2009 03:00

ABD'den kötü gelen istihdam verisi borsaları vurdu. İMKB'de kayıplar yüzde 3'e yaklaşırken, dolar 1,50'nin üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda sabahtan itibaren gödüğümüz satışlar, ABD tarım dışı istihdam veriyle şiddetini artırdı.

Verinin ardından ABD vadeli işlemlerinde kayıp yüzde 1'i aşarken, Avrupa borsalarında da yüzde 2'ye varan değer kayıpları oldu.

İlk seansı yüzde 1.32 kayıpla tamamlayan İMKB'de kayıplar bir ara yüzde 3'ün üzerine çıktı. Şu sıralarda borsada yüzde 2'yi aşan kayıplar gözleniyor. Endeks 46 bin 500 bin düzeyinin altına gevşedi.

Veri para piyasalarını da etkiledi. Dolar değer kazanırken, Euro/dolar yeniden 1,45'e doğru geri çekildi.

Bono piyasasında ise Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle ayrışma sürüyor. Gösterge tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 8.51'le yeni tarihi dip seviyeyi gördü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24