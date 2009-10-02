ABD'nin işsizliği İMKB'yi vurdu

ABD'den kötü gelen istihdam verisi borsaları vurdu. İMKB'de kayıplar yüzde 3'e yaklaşırken, dolar 1,50'nin üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda sabahtan itibaren gödüğümüz satışlar, ABD tarım dışı istihdam veriyle şiddetini artırdı.

Verinin ardından ABD vadeli işlemlerinde kayıp yüzde 1'i aşarken, Avrupa borsalarında da yüzde 2'ye varan değer kayıpları oldu.

İlk seansı yüzde 1.32 kayıpla tamamlayan İMKB'de kayıplar bir ara yüzde 3'ün üzerine çıktı. Şu sıralarda borsada yüzde 2'yi aşan kayıplar gözleniyor. Endeks 46 bin 500 bin düzeyinin altına gevşedi.

Veri para piyasalarını da etkiledi. Dolar değer kazanırken, Euro/dolar yeniden 1,45'e doğru geri çekildi.

Bono piyasasında ise Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle ayrışma sürüyor. Gösterge tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 8.51'le yeni tarihi dip seviyeyi gördü.