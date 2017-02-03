ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar plandığı öne sürüldü

İran'ın balistik füze denemesinin ardından Trump yönetimiyle Tahran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a füze denemesiyle ilgili verilecek yanıt konusunda "tüm seçeneklerin masada” olduğunu' söyledi. Trump, perşembe günü bir basın mensubunun İran'a yönelik askeri seçeneklerin değerlendirilip değerlendirilmediği yönündeki sorusunu, "hiçbir şeyi göz ardı etmedikleri” şeklinde yanıtladı.

AP haber ajansı, ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde Washington'ın bazı İran vatandaşları, firmaları ve büyük olasılıkla hükümet kuruluşlarına yönelik yaptırımlar planladığını duyurdu. Ancak yetkililerin ayrıntılı bilgi vermediği belirtildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde de, ABD'nin İran'a yaptırım hazırlığı içinde olduğu duyuruldu. Wall Street Journal'ın hükümet çevrelerine dayandırdığı perşembe günü yayımlanan haberinde bu yaptırımların cuma günü açıklanacağı öne sürüldü. Haberde, yaptırımların İran’ın füze programına katkı sağlayan ve ABD'nin terörist olarak nitelendirdiği grupları destekleyen 25 İran kuruluşuna yönelik olacağı ifade edildi.

Yaptırımlara destek

Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçilerin önde gelen isimleri, Trump'ın İran'a yönelik sert tutumuna arka çıkarak, Tahran yönetimine karşı uygulanacak yeni yaptırımları destekleyecekleri mesajı verdi. Temsilciler Meclisi sözcüsü Paul Ryan, "ABD'nin İran'ı yumuşatma politikalarına son vermesini” talep ederek, yaptırımların genişletilmesine destek vereceğini söyledi.

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker da Trump yönetiminin İran'a karşı daha güçlü bir tutum sergileyeceğini belirterek, İran'ın nükleer programıyla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının "ilk aşamalarında” olduklarını kaydetti.

İran: Hodri meydan

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Tahran yönetimine yönelik "resmi uyarıda bulunulduğunu” açıklamasının ardından İran yönetiminden sert tepki gelmişti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, "hodri meydan” açıklaması yapmıştı. Selami yarı resmi Tasnim ajansına verdiği demeçte hiçbir gücün talebiyle yönlerini değiştirmeyeceklerini belirterek, İran'ın füzeler başta olmak üzere askeri gücünün her gün güncellendiğini kaydetmişti. İran geçen Pazar günü nükleer başlık da taşıyabilen balistik füze denemesi yapmıştı. İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, Tasnim Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Pazar günü yapılan denemenin başarılı olduğunu” belirtmişti.

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Dpa/AP/Reuters, JD/GA