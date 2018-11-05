ABD'nin İran yaptırımlarının başlamasının ardından petrol fiyatlarında son durum ne?

T24

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci dilimi bugün yürürlüğe girdi. İran ekonomisinin temel direkleri konumunda olan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini vuracak olan yaptırımlar, cuma günü 8 ülkenin muaf tutulacağının açıklanmasının ardından girdiği düşüş trendini sürdürüyor.

TIKLAYIN - ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi

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Cuma günü 72,74 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,53 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,05'lik azalışla 72,49 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,81 dolardan alıcı buldu.

New York'ta işlem gören ABD petrolü, Şubat ayından beri görülen en kötü haftasını kaydetmesi sonrasında dokuz ayın en uzun düşüş serisine hazırlanıyor.

Uzmanlar, küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri ve artan arz nedeniyle uluslararası petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskının varlığını korumaya devam ettiğini belirtiyor. Brent petrolde, teknik olarak 72,54 ile 72,68 dolar aralığının direnç, 72,26 ile 72,40 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.