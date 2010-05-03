ABD'nin insansız uçakları Pakistan'ı vurdu

T24-



Pakistan’da yayım yapan Express News 7/24 televizyonun haberine göre, Kuzey Veziristan’ın Mir Ali bölgesindeki bir hedefe düzenlenen füze saldırısında en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.





ABD casus uçaklarınca Kuzey Veziristan bölgesinde yıl başından beri düzenlenen 30’dan fazla saldırıda 170’e yakın kişi öldü. ABD’nin Pakistan topraklarına düzenlediği saldırılar kamuoyunda Amerika karşıtı tepkilere neden oluyor.