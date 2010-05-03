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Dünya

ABD'nin insansız uçakları Pakistan'ı vurdu

ABD insansız uçakları tarafından Pakistan'a yapılan füze saldırısında 6 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı

03 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD insansız uçakları tarafından Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.


Pakistan’da yayım yapan Express News 7/24 televizyonun haberine göre, Kuzey Veziristan’ın Mir Ali bölgesindeki bir hedefe düzenlenen füze saldırısında en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.


ABD casus uçaklarınca Kuzey Veziristan bölgesinde yıl başından beri düzenlenen 30’dan fazla saldırıda 170’e yakın kişi öldü. ABD’nin Pakistan topraklarına düzenlediği saldırılar kamuoyunda Amerika karşıtı tepkilere neden oluyor.

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