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Dünya

ABD'nin ilk siyahi sopranosu Camilla Williams öldü

ABD'nin ilk siyahi sopranosu Camilla Williams öldü. Uzun süredir kanser tedavisi gören Williams, 92 yaşındaydı.

31 Ocak 2012 02:00

 
T24 - ABD'nin ilk siyahi sopranosu Camilla Williams öldü. Uzun süredir kanser tedavisi gören Williams, 92 yaşındaydı.

ABD'nin ilk siyahi sopranosu, 92 yaşında öldü

ABD'deki önemli opera topluluklarından biri ile anlaşma imzalayan ilk siyahi soprano olan Williams, 15 Mayıs 1946'da New York Operası'nda Puccini'nin "Madama Butterfly" adlı eserinde başrol oynamıştı. Williams, sonraki altı yıl boyunca Leoncavallo'nun "Pagliacci"sinde "Nedda" rolünde, Puccini'nin "La Boheme" adlı eserinde "Mimi" rolünde ve Verdi'nin "Aida"sında başrolde sahneye çıkmıştı.


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