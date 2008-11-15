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Dünya

ABD'nin ilk kadın orgenerali

Ann Dunwoody, 33 yıllık meslek yaşamının ardından ABD ordusunda en üst rütbeye yükselen ilk kadın olarak tarihe geçmeyi başardı

15 Kasım 2008 02:00

Ann Dunwoody, 33 yıllık meslek yaşamının ardından ABD ordusunda en üst rütbeye yükselen ilk kadın olarak tarihe geçmeyi başardı.

Ann Dunwoody, ABD Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen ve ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile Irak ve Afganistan'daki operasyonların komutanı General David Petraeus'un hazır bulunduğu törende, dördüncü yıldızını alarak orgeneralliğe yükseldi.

Dunwoody, törendeki konuşmasında, "Bırakın orgeneralliği, bana, 'Ann, hiç general olmayı düşündün mü' diye sorduklarında, hayal bile etmedim demiştim. Kimse benim kadar şaşırmamıştır, tabii eşim dışında. Ne dendiğini biliyorsunuzdur, her başarılı kadının arkasında şaşırmış bir adam vardır"dedi.

Yıldızını emekli havacı eşinden aldı

Yıldızını, Hava Kuvvetleri'nden emekli eşi Craig Brotchie'den alan Dunwood'nin babası, dedesi, dedesinin babası, ABD'nin en saygın askeri akademisi West Point'ten mezun olmuş, kızkardeşi orduda helikopter pilotu, yeğeni de Afganistan'da bir saldırı uçuşuna katılmış bir pilot.

1 milyon 7 bin kişilik ABD kara ordusunun yüzde 14'ünü kadınlar oluşturuyor.

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