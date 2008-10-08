ABD'nin Hazine Bakanı Buffett mı olacak?

* ABD'de 4 Kasım seçimleri öncesinde başkan adayları Obama ve McCain, halkın huzurunda ikinci kez canlı yayında düelloya çıktı. Her iki aday da, Hazine Bakanı olarak, dünyanın en zengin adamlarından biri olan, hayırsever yatırımcı Warren Buffett'ı gösterdi



* John McCain, canlı yayındaki düelloda, bütün çabasına karşın, avantaj kazanmak için kendisine gereken "nakavt" darbesini vuramadı.



* İlkinde olduğu gibi ikinci tartışmada da McCain "daha saldırgan", Obama ise genelde "daha sakin" taraf olarak göründü.



* MSNBC televizyonunun yorumcusu Chris Matthews, "Obama'nın öyle bir Tanrı vergisi gülümsemesi var ki, en zor soruları bile savuşturmasını sağlıyor. McCain'in gülümsemesi ise, yüzüne korkutucu bir hava veriyor" dedi.



* Son anketlere göre Demokrat aday Barack Obama, rakibi Cumhuriyetci John MCCain'in 2 puan önüne geçti



Amerikan başkan adayları Cumhuriyetçi John McCain ve Demokrat Barack Obama dün gece katıldıkları tartışma programında mevcut ekonomik krizle nasıl başa çıkacaklarını anlattı. Adaylar tartışma programını izleyen kararsız seçmenlerin sorularını doğrudan yanıtladı.



Nashville kentinde yapılan tartışmada Cumhuriyetçi Partili Senatör McCain, krizin sorumlusu olarak Washington’daki aşırı harcamalar ve Wall Street’deki açgözlülüğü gösterdi.



Krize çözüm planı olduğunu belirten McCain, bu planın, Amerika’yı enerji açısından bağımsız hale getirmeyi ve emlak kredilerini yeniden düzenlemeyi içerdiğini söyledi.



Obama Bush yönetimini suçladı



Demokrat Senatör Obama ise Amerika’nın Büyük Buhran’dan sonraki en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu savunarak, bu krizin Bush yönetiminin başarısız politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Obama McCain’i de Bush’un politikalarına destek vermekle suçladı.



Neredeyse tüm servetini bağışladı



Her iki aday da kimi maliye bakanı olarak atayacakları sorulduğunda, dünyanın en zengin adamlarından biri olan milyarder yatırımcı Warren Buffet’ın iyi bir aday olacağına işaret etti. Senatör McCain, eBay’in eski yöneticisi Meg Whitman'ı da kendi adayları arasında gösterdi.



77 yaşındaki Warren Buffet , dünyanın en zengin ikinci adamı unvanına sahip olduğu 2006 yılında, 44 milyar dolarlık servetinin yüzde 85’ini yardım kuruluşlarına bağışladı. Bu paranın çok büyük bir bölümünün, dünyanın bir numaralı zengini olan Microsoft şirketinin sahibi Bill Gates ve eşi Melinda’nın kurduğu Gates Vakfı’na verileceği açıklandı. Gates Vakfı sağlık sorunlarıyla ve yoksullukla mücadele eden dünyanın en büyük hayır kuruluşu...



İklim ve çevre konusunu unutmadılar



Adaylar tartışmada iklim değişikliği ve çevre konusuna da değindi. Obama iklim değişikliğinin günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu ancak bu sorunun bir fırsata dönüştürülebileceğini belirtti.



Yeni başkanın güneş, rüzgar ve nükleer enerji gibi alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapması gerektiğini söyleyen Obama, bu sayede 500 milyon yeni iş imkanı yaratılabileceğini vurguladı.



McCain nükleer enerji istiyor



McCain ise enerji sorununu çözmenin en iyi yolunun nükleer enerjiye yatırım yapmak olduğunu savundu. McCain kıyı şeridinde petrol arama çalışmalarının da hayati önem taşıdığını belirtti.



Cumhuriyetçi başkan adayı, Demokrat rakibinin Irak’tan geri çekilme takvimi belirlenmesi politikasının, bölgede İran’ın etkisini artırarak daha büyük bir savaşa yol açacağını iddia etti.



Obama ise Amerika’nın Irak’ta ayda 10 milyar dolar harcadığına dikkati çekerek, asker çekmenin sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini ve bu sayede Afganistan’a daha fazla asker gönderilebileceğini söyledi.



Usame Bin Ladin’i yakalama ve El Kaide’yi etkisiz hale getirme sözü veren Obama Pakistan bunu yapmakta istekli olmadığı takdirde Amerika’nın tek başına hareket edeceğini söyledi.



Amerikalı yetkililer Bin Ladin’in Pakistan sınırları içinde olduğuna inanıyor.



İran konusunda iki aday da bu ülkenin nükleer silah edinmesine karşı çıkarken, Tahran’a daha sert yaptırım uygulanmasına destek verdi. Cumhuriyetçi aday McCain, İran’ın İsrail’e saldırması durumunda Amerika’nın karşılık vermek için Birleşmiş Milletler kararını beklemeyeceğini kaydetti. Obama ise İran gibi ülkelerle daha önceden söylediği “doğrudan görüşme” önerisine açıklık getirerek, doğrudan görüşmelerle bu ülkelere sert mesajlar verilmesi gerektiğini söyledi.



Obama 2 puan önde



Demokrat aday Barack Obama'nın rakibi Cumhuriyetci John MCCain'in 2 puan önünde olduğu bildirildi.



Reuters/C-SPAN/Zogby'nin Amerikan seçmenleri arasında günlük olarak yaptığı ankete göre Obama oyların yüzde 47'sini, McCain ise yüzde 45'ini alıyor. Ankete katılanların yüzde 4'ü ise kararsız olduğunu belirtti. Obama, dün yapılan ankette ise McCain'in 3 puan önünde görünüyordu



Adayların performansı



İlkinde olduğu gibi ikinci tartışmada da McCain "daha saldırgan", Obama ise genelde "daha sakin" taraf olarak göründu.



Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Sarah Palin'ın "teröristlerle arkadaşlık ediyor" dediği Obama'ya kişisel saldırıları yoğunlaştırdığı bir ortamda McCain, Obama'nın kişiliğini hedef alan herhangi bir suçlamadan kaçındı.



Geleneksel "kibar" yaklaşımını sürdüren Obama da, McCain'e sert ve kişisel bir saldırıda bulunmayınca tartışma "medeni" bir ortamda geçti.



Yayın kuruluşları ve yorumcular, tartışmayı kimin kazandığı sorusuna, yine siyasi görüşleri doğrultusunda yanıt verdi.



Liberal CBS televizyonunun anketine katılanların yüzde 40'ı, tartışmayı Obama'nın kazandığı görüşünü savunurken, yüzde 26'lık bir grup "McCain", yüzde 34'lük bir grup da "berabere" yanıtını verdi.



Yine liberal CNN televizyonunun anketinde yer alanların yüzde 54'ü Obama'yı, yüzde 28'i ise McCain'i daha başarılı buldu.



Muhafazakar FoxNews televizyonuna görüş belirtenlerin yüzde 82'si ise tartışmayı McCain'in kazandığını savunurken, yüzde 16'lık bir grup "Obama" yanıtını verdi.



CNN'in kimin daha sempatik göründüğü sorusunu yanıtlayanların yüzde 65'i Obama'yı seçerken, yüzde 28 ise tercihini McCain'den yana kullandı.



MSNBC televizyonunun yorumcusu Chris Matthews, "Obama'nın öyle bir Tanrı vergisi gülümsemesi var ki, en zor soruları bile savuşturmasını sağlıyor. McCain'in gülümsemesi ise, yüzüne korkutucu bir hava veriyor" dedi.