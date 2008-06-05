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Dünya

'ABD'nin gizli Irak planı'

İngiliz The Independent gazetesi, ABD'nin, Irak'ı kontrolü altında tutmaya yönelik gizli bir planı olduğunu öne sürdü.

05 Haziran 2008 03:00

İngiliz The Independent gazetesi, ABD'nin, Irak'ı kontrolü altında tutmaya yönelik gizli bir planı olduğunu öne sürdü. İlk sayfasını tümüyle bu iddiaya ayıran gazete, ABD Başkanı George Bush'un, Irak'taki 50 askeri üste sürekli bulunma, hava sahasını tümüyle kontrol altına alma ve bütün Amerikan askerlerine hukuki dokunulmazlık sağlama planları olduğunu yazdı.

Bush'un böylece ABD'nin Irak'taki işgalini kalıcı hale getirmeyi amaçladığını belirten gazete, bu amaca hizmet edecek bir anlaşma üzerinde, Bağdat'ta gizli görüşmelerin sürdürüldüğü iddiasına yer verdi.

Gazetede Patrick Cockburn imzasıyla yer alan haberde, bu durumu, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin sonucunun da etkilemeyeceği görüşüne yer verildi.

Haberde, "Iraklı yetkililer, ABD askerinin kalıcı üslere yerleşmesine olanak sağlayacak böyle bir anlaşmanın gerçek olması halinde, ABD'nin ülkede istediği operasyonu yapabilme, Iraklıları istediği gibi tutuklama ve Irak yasalarından etkilenmeden hareket edebilmesinin de mümkün olacağından endişe ediyor. Bunun da Irak'ı iyice istikrarsızlaştırarak, ülkede sonu olmayan çatışmalara temel hazırlamasından çekiniyorlar" ifadeleri kullanıldı.

The Independent, Bush'un bu planı, başkanlık süresi sona ermeden yürürlüğe koyarak 2003'te başlatılan işgal hareketinin sonucunun zafer olduğunu ilan etmek istediğini de savundu.

ABD'nin bu ağır taleplerini içeren anlaşmanın gizli tutulmasının başarıldığını kaydeden gazete, bu haberi yayımlamasının Irak'ta bazı kesimlerin intikam saldırılarını artırabileceği tahminine de yer verdi. (AA)

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