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Dünya

Siyah gencin öldürüldüğü Ferguson'da 2 polis vuruldu

Ferguson son günlerde düzenlenen protestolarda emniyet müdürü Thomas Jackson'un istifası talep edilmiş fakat Jackson bu çağrılara direnmişti

12 Mart 2015 10:03

ABD'de18 yaşındaki siyah genç Michael Brown'un polis tarafından öldürülmesinin ardından haftalarca süren protestolara sahne olan Ferguson kentinde, polis merkezinin önünde düzenlenen gösteri sırasında iki polis vuruldu.  Emniyet Müdürü Thomas Jackson'un istifasını yeterli bulmayan ve idari yetkililerin de istifasını talep eden göstericiler arasındaki görgü tanıkları, 4-5 el ateş açıldığını, silah seslerinden 30 saniye sonra polislerin yere düştüğünü gördüklerini ifade etti. Polislerin birinin yüzünden, diğerinin ise kolundan vurulduğu öğrenildi. Polislerin hayatı tehlikesi bulunmuyor.

Ferguson son günlerde düzenlenen protestolarda emniyet müdürü Thomas Jackson'un istifası talep edilmiş fakat Jackson bu çağrılara direnmişti.

Adalet Bakanlığı olayların ardından bir sivil haklar soruşturması başlatmış ve "rutin bir şekilde ırkçı davranıldığı" sonucuna varmıştı. Bakanlığın raporu kapsamında Jackson'un da aralarında bulunduğu bazı polis yetkilileri istifa etti. 

Jackson'un istifasını yeterli bulmayan göstericiler, Ferguson Polis Merkezi'nin önünde toplanarak vali ve belediye başkanının da aralarında bulunduğu idari yetkililerin de istifasını istedi.

Gösteriler sürerken kalabalıktan polise doğru 4-5 el ateş açıldı. Saldırıda iki polis vuruldu. Polislerin sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Missouri eyaletine bağlı şehrin nüfusu 21 bin ve nüfusun çoğunu siyahlar oluşturuyor. Ancak polis merkezinde yalnızca üç siyah polis memuru çalışıyor.

Adalet Bakanlığı, Brown'un polis tarafından öldürülmesi hakkındaki takipsizlik kararını takiben geçen hafta yayımladığı raporda, nüfusunun üçte ikisi siyahilerden oluşan Ferguson'da, polisin ve yerel yargının siyahi vatandaşlara karşı "rutin bir şekilde ırkçı önyargılarla hareket ettiği" ifadesine yer vermişti.

 

 

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