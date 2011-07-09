-ABD'NİN ESKİ "FIRST LADY"Sİ ÖLDÜ DETROIT (A.A) - 09.07.2011 - ABD eski başkanlarından Gerald Ford'un eşi Betty Ford öldü. Eski bir arkadaşı tarafından Ford'un 93 yaşında hayata gözlerini yumduğunun bildirilmesinin ardından Ford Vakfı Başkanı Marty Allen, Ford'un öldüğünü doğruladı. Ford'un ölüm nedeniyle nerede öldüğü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Allen basına yaptığı açıklamada, konu hakkında Ford'un ailesinden talimat almadan daha fazla yorumda bulunamayacağını söyledi. Eski ABD başkanlarından George H.W. Bush, Ford'un ölümü dolayısıyla yayınladığı mesajında ''Hiçkimse hayat mücadelelerine daha cesurca veya dürüstçe göğüs germemiştir ve sonuçta onun karşılaştığı zorluklardan hepimiz bir şeyler öğrendik'' ifadelerini kullandı. Betty Ford, eşi eski ABD Başkanlarından Gerald Ford'u Aralık 2006'da kaybetmesinin ardından Nisan 2007'de açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçirmişti. Beyaz Saray'daki günleri ve sonrasını kapsayan devrede, göğüs kanseri, ağır artrit, alkol ve uyuşturucu bağımlılığa gibi sorunlarla mücadele ederken, açık kalpliliği, nüktedanlığı ve cesaretiyle ABD'de takdir toplayan Ford, Amerikan kadınlarının kürtaj hakkını elde etmesi ve ABD'deki kadın hakları konusunda yönetimi sıkıştırmasıyla da tanınıyordu. ABD'nin California eyaletinde kurduğu, pek çok kişiyi madde bağımlılığından kurtaran Betty Ford Merkezi, Ford'a ülke çapında ün kazandırmıştı. Ford'un kurduğu merkez sayesinde madde bağımlılığından kurtulanlar şöhretler arasında Elizabeth Taylor, Johnny Cash ve Lindsay Lohan gibi ünlüler de bulunuyor. Betty Ford, 1974-1977 yıllarında ABD Başkanı olan ve 26 Aralık 2006'da 93 yaşındayken ölen Gerald Ford ile 1948'de evlenmişti.