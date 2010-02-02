'ABD'nin Ergenekon'la ilgili olduğu iddiası saçma'

T24 -

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sözcüsü, "Ergenekon soruşturmasının parçası olan iddianamede belirtildiği üzere, medyada yer alan İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'na ait bir aracın Poyrazköy olarak bilinen askeri bölgeye girerek fotoğraf çektiği haberlerini doğrulayabilir miyiz?" sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Türk mahkemesindeki bir davada yer alan belirli iddialarla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti.Basında yer aldığı şekliyle, 7 Nisan 2009 tarihinde bir Konsolosluk aracının bölgede olduğuna dair bir kayıtlarının olmadığını kaydeden sözcü, "ABD'nin Ergenekon soruşturmasıyla herhangi bir ilgisi olduğu iddiaları saçmadır" ifadesini kullandı.