ABD'nin Ergenekon yorumu ne oldu?

Robert Wood, günlük olağan basın bilgilendirme toplantısında bir gazetecinin Ergenekon soruşturmasının son dalgasına dikkat çekerek “Türkiye’deki duruma ilişkin ne yapmayı düşünüyorsununuz?” sorusu üzerine bu konudaki haberleri görmediğini belirterek, “Bakın, nerede olursa olsun, bireylerin haklarının ihlallerine ilişkin kaygılarımızı dile getiriyoruz. Haberleri görmediğim için söyleyecek başka bir şeyim yok. Konuyu araştırım” dedi.Bir başka soru üzerine Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un Türkiye’yi ikinci defa ziyaret etmeyi planladığı yönünde bir bilgisi bulunmadığını belirten Wood, KKTC’de yapılan seçimlere ilişkin haberleri gördüğünü ancak bu aşamada söyleyecek pek fazla bir şeyi olmadığını ifade etmekle yetindi.