T24 LogoT24 Logo
Dünya

Boston'da MIT'nin kampüsündeki silahlı saldırıda 1 polis öldü!

CNN okulda görevli bir polis memurunun vurulduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan polis hayatını kaybetti

19 Nisan 2013 10:48

ABD, Boston maratonunu kana bulayan saldırganları ararken, ülkenin en önemli üniversitelerinden birinde yeni bir saldırı yaşandı. Massachusetts Institute of Technology'nin kampüsünde bir polis saldırı sonucu öldürüldü. Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı.
 
ABD'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) kampüsünde bir polis memuru saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Boston kentine yakın mesafedeki üniversitede meydana gelen saldırı sonrası ABD polisi alarma geçti. Olay yerini kordon altına alan polis, Watertown kasabasında büyük bir operasyon başlattı. Massachusetts eyalet polisi, Watertown kasabasındaki evleri tek tek arıyor.


'Bir şüpheli gözaltında'


MIT'in kampüsünde polisi öldüren iki saldırganın Mercedes-Benz markalı bir aracı gasp ederek kaçtıkları beilrtildi. ABD basını, polisin geniş çaplı operasyonu sonucu bir şüphelinin gözaltına alındığını yazıyor.


Evler tek tek aranıyor


Saldırının, Boston'daki patlamayla bağlantılı olup olmadığıyla ilgili de çelişkili açıklamalar geliyor.

Boston maraton saldırısıyla bağlantılı olabileceği olasılığını değerlendiren polis, Watertown kasabasında büyük bir insan avı başlattı. Kasabadaki evler tek tek aranıyor.


'Olay yerinden uzak durun'


Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, polis halktan ve öğrencilerden olay bölgesinden uzak durmalarını da talep etti.

ETİKETLER

mıtabdsilahlı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24