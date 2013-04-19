Boston'da MIT'nin kampüsündeki silahlı saldırıda 1 polis öldü!

ABD, Boston maratonunu kana bulayan saldırganları ararken, ülkenin en önemli üniversitelerinden birinde yeni bir saldırı yaşandı. Massachusetts Institute of Technology'nin kampüsünde bir polis saldırı sonucu öldürüldü. Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı.



ABD'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) kampüsünde bir polis memuru saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Boston kentine yakın mesafedeki üniversitede meydana gelen saldırı sonrası ABD polisi alarma geçti. Olay yerini kordon altına alan polis, Watertown kasabasında büyük bir operasyon başlattı. Massachusetts eyalet polisi, Watertown kasabasındaki evleri tek tek arıyor.



'Bir şüpheli gözaltında'



MIT'in kampüsünde polisi öldüren iki saldırganın Mercedes-Benz markalı bir aracı gasp ederek kaçtıkları beilrtildi. ABD basını, polisin geniş çaplı operasyonu sonucu bir şüphelinin gözaltına alındığını yazıyor.



Evler tek tek aranıyor



Saldırının, Boston'daki patlamayla bağlantılı olup olmadığıyla ilgili de çelişkili açıklamalar geliyor.

Boston maraton saldırısıyla bağlantılı olabileceği olasılığını değerlendiren polis, Watertown kasabasında büyük bir insan avı başlattı. Kasabadaki evler tek tek aranıyor.



'Olay yerinden uzak durun'



Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, polis halktan ve öğrencilerden olay bölgesinden uzak durmalarını da talep etti.