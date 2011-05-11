-ABD'NİN EN KARLI ŞİRKETİ EXXON MOBİL ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - ABD'nin geçen yıl en karlı şirketi Exxon Mobil oldu. ABD'li Fortune dergisinin en karlı şirketler değerlendirmesine göre, ''Fortune 500'' listesinde ikinci sırada yer alan enerji devi Exxon Mobil, 30,5 milyar dolar karla geçen yıl en fazla kar eden şirket oldu. Küresel ekonomideki toparlanmanın başlamasıyla artan petrol fiyatlarının desteğiyle Exxon Mobil'in geçen yıl karı yüzde 59 artışla 30,5 milyar dolara çıktı. Önceki yıl ABD'nin en büyük doğalgaz üreticisi şirketlerden XTO'yu satın alan Exxon Mobil'in şu anda küresel üretiminin yarısını doğalgaz üretimi oluşturuyor. Exxon Mobil'in karı en yakın rakibi Chevron'un karından 10 milyar dolar daha fazla ve Fortune 500 listesindeki şirketlerin ortalama karının 52 kat üzerinde bulunuyor. Exxon Mobil'den sonra en karlı şirket ise ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T oldu. Fortune 500 listesinde 12'inci sıradaki AT&T, geçen yıl karını yüzde 60 artırarak 19,9 milyar dolara çıkardı. En karlı şirketler sıralamasında üçüncü sırada yine bir enerji şirketi olan Chevron yer aldı. Fortune 500 listesinde 3'üncü sırada bulunan ABD'nin ikinci büyük petrol şirketi Chevron'un geçen yılki karı yüzde 82 artışla 19 milyar dolar oldu. Fortune 500 listesinde ilk sırada yer alan perakende devi Wal-Mart, 16,4 milyar karla en karlı şirketler arasında 6'ncı sıraya yerleşti.