ABD'nin en iyi doktor listesinde bir Türk

T24- Castle Connolly Medical'ın seçtiği ABD tıp sektöründe zirvede olan 32 doktordan bir tanesi Prof. Dr. Şükrü Emre. Karaciğer nakilleriyle tanınan Türk doktorun yer aldığı liste New York Times Gazetesi’nde iki tam sayfa yayımlandı.



İlk ve orta öğrenimini Konya Ereğlisi’nde tamamlayan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Prof. Dr. Şükrü Emre, doçentliğini takiben 1988’de ABD’ye gittiğinde aldığı iş teklifi üzerine bu ülkede kaldı. Yale-New Haven Hastanesi’nde Karaciğer Nakli Bölümü Direktörlüğü’nü takiben New York Mt. Sinai Hastanesi’nde benzer bir bölümün başına getirilen 59 yaşındaki uzman cerrah, 2005 yılında “tıp mucizesi” diye anılan bir nakil operasyonuylauluslararası üne kavuştu.



Karaciğeri bölüştürdü







Prof. Dr. Emre’nin hastalarından 5 yaşındaki Franklin Chuqui sağlığına kavuşmak için karaciğer nakli bekliyordu. Trafik kazasında ölen birinin organı çocuğa nakledilecekti. Fakat hazırlık aşamasında organın ihtiyaçtan büyük olduğu görüldü. Türk doktor bunun üzerine karaciğeri ikiye ayırıp bir parçayı Franklin’e, diğerini ise bir başka hastanede nakil bekleyen 37 yaşındaki John Lee’ye nakletti.



Kalanı da üçüncü hastaya







Eş zamanlı ameliyatların sonuncusu ise üçüncü bir ameliyathaneye getirilen 67 yaşındaki Harriet Goldman’a yapıldı. Lee’nin eski karaciğerinin sağlıklı kısmı alınarak Harriet’e aktarıldı. “Domino ameliyatı” olarak adlandırılan bu tıbbi operasyonun başarıyla sonuçlanması üzerine Prof. Emre’nin şöhreti ABD’den dünyaya yayıldı.