T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'nin en genç banka soyguncusu

ABD'nin Illinois eyaletinde banka soyan 13 yaşındaki çocuk, bir blok ilerde yakalandı.

15 Nisan 2009 03:00

ABD'nin Illinois eyaletinde banka soyan 13 yaşındaki çocuk, bir blok ilerde yakalandı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, adı açıklanmayan çocuk, Peoria kentindeki bir bankaya girerek veznedarı silahla tehdit etti. Veznedar da kırmızı renkli boyanın bulunduğu kabın dışına taşacak şekilde katladığı düzeneğin bulunduğu hileli paralardan verdi.

Küçük soyguncu, olaydan yaklaşık yarım saat sonra yakındaki bir garajda kırmızıya boyanmış çalıntı paralarla yakalandı.

Yaklaşık 40 yıldır görevde olan kasaba şerifi, çocuğu "gördüğü en genç suçlu" olarak tanımlarken, normal mahkemede 30 yıla yakın ceza alabilecek olan çocuk soyguncunun gençlerle ilgili mahkemede yargılanması ve çok daha düşük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24