ABD'nin en büyük havayolu şirketine engel

Gerçekleşmesi halinde dünyanın en büyük havayolunu oluşturacak American Airlines-US Airways birleşmesi ABD Adalet Bakanlığı'nın engeline takıldı.
Bakanlık, American Airlines ve US Airways'in birleşmesine karşı rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.
11 milyar dolarlık birleşmenin gerçekleşmesi halinde ABD hava trafiğinin yüzde 86'sı dört büyük firmanın kontrolü altına girecekti.
Haberin etkisiyle US Airways hissesi dün yüzde 13 değer kaybederken, Delta ve United Continental havayolu şirketleri de günü yüzde 7'nin üzerinde düşüşle kapattı.
Havayollarında son 10 yılda görülen hızlı birleşme ve satın alma aktivitesine dikkat çeken bakanlık avukatı, tüketiciyi korumaya kararlı olduklarını vurguladı.