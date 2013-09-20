ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase'e 920 milyon dolarlık ceza

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından JP Morgan Chase, Londra'da bir çalışanının riskli yatırımı sonucu uğradığı 6 milyar dolarlık zararın ardından açılan soruşturmada 920 milyon dolar ceza aldı

Banka söz konusu hatayı kabul etti ve cezayı ödeyeceğini açıkladı. Şirket hakkında 'ticari işlemler sırasında bankacılık kurallarını ihlal ederek güvenli olmayan ve sağlıksız uygulamalar yaptığı' gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Cezanın 300 milyon doları Para Denetim Ofisi'ne, 220 milyon doları İngiltere Finansal Danışma Kurulu'na, 400 milyon doları ise ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu (SEC) ve Amerikan Merkez Bankası'na (FED) verilecek. SEC'in, aldığı parayı şirketin yaptığı işlemlerden zarar gören müşterileri için kullanacağı ifade ediliyor.

Banka ise yaptığı açıklamada işlemden zarar gören herhangi bir müşterisinin bulunmadığı belirtti.

JP Morgan Chase'in 'Londra Balinası' lakaplı çalışanı, yanlış pozisyon alınca bankasını 6 milyar dolar zarara uğratmıştı. Banka, 2013 yılının ilk yarısında 13 milyar dolar kazanç sağladı.