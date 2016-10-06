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Dünya

ABD'nin dört eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de etkili olması beklenen Matthew kasırgası nedeniyle, dört eyalette olağanüstü hal ilan edildi

06 Ekim 2016 01:46

ABD'de etkili olması beklenen Matthew kasırgası nedeniyle, Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Etkili olduğu bölgelerde şiddetli yağışlara ve sele yol açan Matthew kasırgası, bugüne kadar 6'sı Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de olmak üzere toplam 11 kişinin ölümüne neden oldu.

Merkezi Miami'de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi, dün 4. seviyede ilerleyen kasırgayı bugün 3. seviyeye indirirken, Ulusal Meteoroloji Dairesi kasırganın ABD'de de saatte 115 km hızla devam edeceğini ve şiddetli yağışlara neden olacağını bildirdi.

ABD'de, Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin okyanus kıyısında bulunan bölgelerinde ciddi bir tehdit oluşturması beklenen kasırga nedeniyle 4 eyalet valisi kendi bölgelerdeki kıyı ilçelerinde geçerli olacak olağanüstü hal ilanına imza attı.

 

Su, gıda ve ilaç stoğu uyarısı

 

Florida Valisi Rick Scott okyanus kıyısında yaşayanlara, en az 3 gün yetecek su, gıda ve ilaç stoku yapmaları uyarısında bulunurken, Miami-Dade County'de okullar perşembe ve cuma günleri tatil edildi. Vali Scott, 500 Florida Ulusal Muhafız askerini ilk yardım ve kurtarma çalışmaları için ayırırken, 6 bin askerin de hazırda bekleyeceği belirtildi.

 

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