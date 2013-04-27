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ABD'nin de arananlar listesinde olan uyuşturucu baronu yakalandı

Emniyet, 13 yıldır aranan ve son dönemlerin bir numaralı "uyuşturucu baronu" olduğu iddia edilen şüpheliyi, hava destekli operasyonla yakaladığı kaydedildi

27 Nisan 2013 14:47

İstanbul'da, narkotik polisi tarafından 13 yıldır aranan Cumhur Yakut, hava destekli operasyonla yakalandı. Uyuşturucu baronu Yakut, yıllardır ABD’nin de arama listesinde bulunuyordu.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 13 yıldır aranan ve son dönemlerin bir numaralı "uyuşturucu baronu" olduğu iddia edilen şüpheliyi, hava destekli operasyonla yakaladığı kaydedildi.

Nefes kesen operasyonda yakalanan kişinin eski Van milletvekili Mustafa Bayram'ın damadı Cumhur Yakut olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamanın, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılacağı ifade edildi.


ABD Başkanı listeye almıştı


ABD Başkanı'nın hazırladığı uluslararası 'uyuşturucu kaçakçıları' listesine giren 4 isimden biri olan Cumhur Yakut, Edirne'de 6 kişinin otobüste öldürülmesi ve birçok uyuşturucu kaçakçılığı olayına karışmıştı.

Dünyanın birçok ülkesinde aranan Yakut, bugüne kadar yakalanamıyordu.

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