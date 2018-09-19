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Dünya

"ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımlarından Avrupa kazançlı çıkacak"

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre, ABD yaptırımları Çin'deki ekonomik büyümeyi 0,1 ila 0,2 puan düşürecek

19 Eylül 2018 00:11

Almanya merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo),  ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yönelik ek gümrük tarifelerinin Çin'in büyümesini azaltacağını ve stratejik açıdan Avrupa'yı daha güçlü bir konuma  getireceğini bildirdi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ifo, Trump'ın  Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifelerinin Çin ve Avrupa ekonomisine yönelik  etkilerini alan bir araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ABD hükümeti tarafından açıklanan ek gümrük tarifeleri Çin'de ekonomik büyümeyi 0,1 ila 0,2 puan düşürecek. Aynı zamanda ABD'nin  tarifeleri Avrupa'nın müzakere pozisyonunu da geliştirebilir.

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Gabriel Felbermayr, konuya  ilişkin değerlendirmesinde, "Tarifeler yıl sonuna doğru yüzde 10'dan yüzde 25'e  çıkarsa büyümedeki azalma etkisi 0,3-0,5 puan artacaktır. Bu etki fark edilebilir  ancak Çin'in mevcut yıllık yüzde 6,5 büyümesini göz önünde bulundursak ılımlı."  ifadesini kullandı.

"Avrupa büyük kazanan olarak ortaya çıkabilir"

Çin'in son yıllarda ihracata bağımlılığını azalttığını belirten  Felbermayr,  ancak ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, dünya çapında  ekonomik riskleri önemli ölçüde arttırdığına dikkati çekti.

Felbermayr, aynı zamanda, stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında  ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, Avrupa'nın kendi çıkarlarını  desteklemesi için bir fırsat oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çin, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde taviz vermek zorunda  bırakılabilirse Avrupa büyük kazanan olarak ortaya çıkabilir. Bu, Alman  imalatçılarının rekabet gücünü, ABD'deki rakiplerinden çok daha fazla  artıracaktır. 'Tüm ticaret ortaklarına aynı anda saldıran Trump' dönemi bitti.  Washington ve Pekin arasında ticaret savaşı sürdüğü sürece Avrupa nispeten  güvenli."

 

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