ABD'nin bombardıman uçağı düştü!

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ABD'ye bağlı Guam Adası'nda bir B-52 bombardıman uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra düştü. 7 mürettebat, kazadan kurtuldu.

Milliyet’in haberine göre, rutin eğitim için Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uçaktaki 7 mürettebat kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Amerikan ordusu, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri görünürlüğünü artırmak amacıyla B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçaklarını 2004 yılından bu yana Guam Adası'ndaki üsse dönüşümlü olarak gönderiyordu.

Guam Adası civarındaki son B-52 kazası 2008 yılına meydana gelmiş ve 6 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Guam, Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında ve Hawaii'nin 5 bin kilomtre batısında yer alan ABD'ye bağlı özerk toprak statüsünde bir ada.

B-52 bombardıman uçakları, 48,5 metre uzunluğa ve 56,4 metre kanat açıklığına sahip uzun menzilli ağır bombardıman uçakları olarak biliniyor.