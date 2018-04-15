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Dünya

ABD'nin BM Temsilcisi Haley: Amacımıza ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğiz

Donald Trump, mart sonunda yaptığı açıklamada yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini duyurmuştu

15 Nisan 2018 20:22

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin "amacına ulaşana kadar" Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, mart sonunda yaptığı açıklamada yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert ise "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığı" açıklamasını yapmıştı.

Ancak Suriye rejiminin Duma'daki kimyasal saldırısı sonrası ABD, dün sabaha karşı Suriye'ye yönelik hava harekatı düzenledi.

Pentagon, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların olduğunu ve operasyonun tamamlandığını açıklamıştı.

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