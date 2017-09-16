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Dünya

ABD'nin BM elçisi: Esad gidene kadar tatmin olmayacağız

"Suriye'de Esad'a yer yok"

16 Eylül 2017 18:19

İdlib'de varılan çatışmasızlık anlaşması hakkında konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Beşar Esad 'ın Suriye'de, iktidarda olduğu sürece "tatmin olmayacaklarını" söyledi.

ABD'den, İdlib'de İran, Rusya ve Türkiye arasında varılan çatışmasızlık mutabakatına ilişkin ilk açıklamayı  Nikki Haley yaptı. 

Russia Today'in haberine göre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Beşar Esad iktidarda kaldığı sürece "tatmin olmayacaklarını" söyledi.

Güçlü ve istikrarlı bir Suriye görmek istediklerini kaydeden Haley, "Suriye'de Esad'a yer yok" dedi.  

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ABDBMTemsilciNikki HaleySuriyeEsad

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