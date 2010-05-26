ABD'nin Azerbeycan elçisi adayına karşı Ermeni kampanyası

Yıldız Yazıcıoğlu, Washington / T24 - ABD Başkanı Barack Obama’nın, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne Matt Bryza’yı aday göstermesi Amerika’da Ermeni Diasporası’nın ulusal düzeydeki çatı örgütü olan ANCA’yı (Armenian National Committee of America) harekete geçirdi. ANCA, Bryza’nın resmen görevine atanması için onay alması gereken Amerikan Senatosu’nu aleyhte yönde etkilemek için Ermenilere çağrıda bulundu. ANCA, Amerikan Senatosu’na “Bryza’nın geçmişi dikkatle tetkik edilmeli” diye sesleniyor.





ABD Başkanı Obama, yaklaşık 1 yıldır beklendiği üzere Dışişleri Bakanlığı’nın eski müsteşar yardımcısı olan Matt Bryza’yı (Matthew Bryza) Azerbaycan Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. Türkiye’de “atandı” ifadesi haberleştirilen Beyaz Saray’ın Matt Bryza ile ilgili açıklaması, Amerikan sisteminde atama sürecini başlatan ilk adım aslında. Bryza’nın, Bakü’deki büyükelçilik görevine resmen atanması için önümüzdeki haftalarda Amerikan Senatosu’nda düzenlenecek oturumlarda senatörler tarafından kendisine yöneltilecek soruları yanıtlaması ve sonrasındaki oylamada çoğunluk oyunu alması gerekiyor.





Bu süreç nedeniyle Ermeni Diasporası, Bryza aleyhine karşı Amerikan Senatosu’nu etkilemek üzere ANCA tarafından Amerikalı Ermenilere çağrı yapıldı. ANCA Direktörü Aram Hamparian, “Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ve tüm Amerikan Senatosu üyelerince Bryza’nın mesleki kaydı, eski beyan ve açıklamalarını, Bryza’nın onaylanma sürecinde dikkatle tetkik edilmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Hamparian, “Bryza’nın Amerikan diplomasini yönetişine ilişkin endişelerimiz sürüyor” dedi.





ANCA’nın yazılı metninde, ABD’nin Kafkaslar, Güneydoğu Avrupa ve çevresindeki çıkarları bakımından Amerikan Senatosu’nun Bryza’nın diplomatik geçmiş kaydını incelemesi gerektiğini bildirildi. ANCA, Bryza’nın geçmişte Yukarı Karabağ konusunda ABD’nin arabulucusu olduğunu anımsattı.





ANCA’nın açıklamasında, Ermeni lobisine ve soykırım iddiasına açıktan destek vermeyi sürdüren ABD’nin eski Ermenistan Büyükelçisi John Evans’ın görevinden uzaklaştırılmasında Bryza’nın etkili olduğu da anımsatıldı. Evans’ın ABD’nin Ermeni soykırımını tanıması gerektiği, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını savunduğu ve Türkiye ile Azerbaycan’ın Ermenistan’ı bloke ettiği yönünde doğru açıklamaları bulunduğu savunuldu. ANCA, üyelerine Amerikan senatörlerine bunları hatırlatmaları için çağrıda bulundu.





ANCA’nın açıklamasında Bryza’nın Türk kökenli eşi Zeyno Baran’ın ismine hiçbir şekilde değinilmemekle birlikte Washington kulislerinde Ermeni lobisi tarafından bunun da aleyhte kampanya için dillendirilen bir husus olduğu duyuluyor. Bu arada Zeyno Baran’ın hamileliğinde son haftalara yaklaştığı ve eşi Bryza’nın atanması kesinleşip Bakü’ye taşınmadan önce Hudson Enstitüsü Avrasya Politikaları Merkezi Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.





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