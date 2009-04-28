ABD'nin Ankara Büyükelçisi çağrıldı

ABD Başkanı Barack Obama’nın 24 Nisan günü “Ermeni Anma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ermeni dilinde “büyük felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” terimini ve “Ölüme yürüyen 1.5 milyon Ermeni’yi anıyoruz” cümlesini kullanmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’yi çağırarak konuyla ilgili rahatsızlığını iletti



Ankara’nın, ABD’ye bir protesto notası vermediği belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan’ın, cumartesi günü Jeffrey’le “yüz yüze” bir görüşme gerçekleştirerek, Obama’nın yaptığı açıklamada yer alan hususların Ankara’da yarattığı rahatsızlığı dile getirdiği kaydedildi. Apakan’ın, Jeffrey’ye 1915 olayları sırasında yüz binlerce Türk’ün de hayatını kaybettiğini belirterek, açıklamada Türklerden hiç bahsedilmemesinin Türk kamuoyunda ciddi bir tepki yarattığını anlattığı da belirtildi. Buna karşılık Ankara, ABD’ye protesto notası vermedi.



Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy’un da bu hafta içinde ABD Dışişleri Bakanlığı’na giderek, konuyla ilgili Ankara’nın değerlendirmelerini ve tepkisini ABD’li yetkililere ileteceği öğrenildi.