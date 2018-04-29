ABD'nin Ankara Büyükelçisi: "Vize kararının ne kadar süreceğini kestiremiyoruz"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye'den gelen vize başvurularının askıya alınması kararının nedenleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Bass'ın YouTube videosu ile beraber yayımlanan açıklamada, "geçen hafta bu yıl ikinci olarak diplomatik misyonun bir Türk çalışanının tutuklandığı, ancak bu tutuklamanın nedenlerinin ve delillerinin aktarılmadığı" öne sürüldü.

"Bu personel, kanun uygulama konularında Türk yetkili kurumlarıyla işbirliğini güçlendirme ve Amerikan ve Türk vatandaşlarının güvenliğini temin etme alanında görev yapmaktadır" diyen Bass'ın açıklamasında, "Türk yetkililerin sanığı ya da avukatını bilgilendirmeden bazı gazetelere bilgi sağlamasının rahatsızlık verici olduğu" aktarıldı.

Bass, gazetelerin iddialarına değinerek bu personelin Türkiye Cumhuriyeti polisi ile görüşmesinin 'işinin bir rutin parçası' olduğunu söyledi.

Bass'ın açıklamasında yer alan diğer ifadeler ise şöyle:

"Bu tutuklama, bazı yetkililerin, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun zamandır süre gelen işbirliğini bozmak amacında olup olmadığına ilişkin soruları akıllara getirmiştir. Eğer doğruysa, bu durum, diplomatik tesislerimizde çalışan ve buraları ziyaret eden kişileri risk altına sokacaktır.

"Bu tutuklamaların münferit bir olay mı olduğunu, yoksa başka Türk çalışanlarımızın da sadece görevlerini yerine getirirken Türk hükümeti yetkilileri ve daha geniş kapsamda Türk toplumuyla görüşmeleri nedeniyle tutuklanmalarını mı beklemeliyiz, bilmiyoruz."

Bass, bu uygulamanın, "Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı olmadığını" belirterek Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapılabileceğini aktardı.

Amerikalı büyükelçi, bu uygulamanın uzun sürmeyeceğini umduklarını, ancak bu konunun çözülmesinin ne kadar süreceğini kestiremediklerini vurguladı.

Bass, bu süreyi iki hükümet arasındaki görüşmelerin ve "Türkiye'nin ABD diplomatik misyonlarının tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerinin" belirleyeceğini ifade etti.

ABD Büyükelçiliği'nin Pazar akşamı Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yapmıştı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun çalışanlarından Metin Topuz geçen hafta "FETÖ'yle ilişkisi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise bu gelişmeden 'büyük bir rahatsızlık duyduğunu' açıklamıştı.