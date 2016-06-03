ABD'nin '2015 terörizm' raporu: Şiddet olaylarında dünyada düşüş, Türkiye'de artış var

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Terörizm 2015 Ülkeler Raporu”nda Türkiye’nin defalarca ABD’den “terör örgütü olarak kabul etmesini” istediği PYD ve YPG terör örgütü olarak değerlendirilmedi. Raporun Türkiye hakkındaki bölümünde, Türkiye'de faaliyet gösteren PKK, TAK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleri sıralandı ve IŞİD'in yaptıkları dahil, Türkiye'de düzenlenen terör eylemleri hakkında bilgi verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatör Vekili Justin Siberell, dünya genelinde terör saldırılarında yüzde 13 düşüş olduğunu fakat Afganistan, Bangladeş, Mısır, Suriye ve Türkiye'de terör saldırılarında artış görüldüğünü söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, PYD ve YPG'nin adı raporda sadece bir yerde geçti. Bu kısımda Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü gruplar sıralanarak, "Türkiye ayrıca Suriye'de kurulu Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve bunun askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) terör örgütü kabul etmektedir" ifadesine yer verildi.

Raporun sonunda bulunan ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği “Yabancı Terör Örgütleri” listesinde ise PKK’nın ismi bulunurken, PYD ve YPG listede yer almadı.

Terör örgütlerinin Türkiye'de 2015 içindeki eylemlerinin aktarıldığı raporda, Türk güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonlar yürüttüğü hatırlatıldı. Raporda, Temmuz 2015'ten bu yana 300’den fazla güvenlik görevlisinin PKK’nın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Türkiye'nin yıl içerisinde, "içeriden gerçekleşen terör saldırılarına" maruz kaldığı ifade edilen raporda, DHKP/C, TAK gibi örgütlerinin Türkiye'de saldırılar gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

IŞİD’e katılım Türkiye cazip bir hat

Raporda ayrıca IŞİD’e katılmaya çalışan yabancı savaşçıların 2015 yılı içerisinde Suriye’ye gidebilmek için Türkiye hattını kullanmaya çalıştığı, Türkiye’nin coğrafi şartlarından dolayı Suriye’ye gitmeye çalışanlar için cazip bir hat olduğu belirtildi. Raporda, “Türkiye, yabancı terörist savaşçıların geldiği ülkelerle yakın ilişkisini artırarak terörle mücadeleye devam etti” ifadesine yer verildi.

Raporda, Türkiye’nin ülkeye girmeye çalışan şüphelilere karşı mücadelesini genişlettiğinin altı çizilerek, “girişi yasaklananlar” listesine ilave olarak ülkeye giriş yapmak isteyen şüphelilerle mücadele etmek için “risk analiz birimi” kurduğu hatırlatıldı.

Dünyada düşüş Türkiye’de artış

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatör Vekili Justin Siberell, dünya genelinde terör saldırılarında yüzde 13 düşüş olduğunu fakat Afganistan, Bangladeş, Mısır, Suriye ve Türkiye'de terör saldırılarında artış görüldüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanlığında gazetecilere rapor hakkında bilgi veren Siberell, “terör saldırılarının 2015 yılında toplam 92 ülkede görüldüğünü belirterek, saldırıların yüzde 55'inin Irak, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nijerya'da gerçekleştiğine” dikkat çekti.

Siberell, 2015'te IŞİD'in en büyük uluslararası tehlike olduğunu vurgulayarak, "Mayıs 2015'ten sonra IŞİD önemli bir çatışma kazanamadı. 2015 sonu itibarıyla da Irak'ta sahip oldukları bölgenin yüzde 40'ı terör örgütünden kurtarıldı" dedi.