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Dünya

ABD'li yetkililerin Taliban'la görüşmesi başladı WASHINGTON (A.A)

29 Ocak 2012 15:12

-ABD'li yetkililerin Taliban'la görüşmesi başladı WASHINGTON (A.A) - 29.01.2012 - New York Times gazetesi, ABD'li yetkililerle Taliban'ı temsil eden görüşmecilerin, Afganistan'daki savaşa son verme amacıyla güven ortamını başlatmak için ön görüşmelere Katar'da başladıklarını bildirdi. Gazetenin Taliban yetkililerine dayanarak verdiği haberde, görüşmenin gündeminde özellikle "tutuklu nakli" konusunun bulunduğu belirtildi ancak detay verilmedi. Gazetenin haberine göre, Afganistan Yüksek Barış Konseyi'nden Aminundin Muzafferi, bu görüşmelerde Katar'ın rolünü Afganistan hükümetine anlatmak için Katarlı resmi bir heyetin daha sonra Kabil'e gitmesinin beklendiğini belirtti. Gazetenin haberinde ayrıca, 4 veya 8 kişiden oluşan Taliban delegesinin, siyasi temsilcilik bürosu kurmak için Pakistan'dan Katar'a gittiği kaydedildi. Amerikalı yetkililerin de bu toplantıları yalanlamadığı, görüşmelere bu defa Pakistan'ın da sessiz onay verdiğinin düşünüldüğü belirtildi.

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