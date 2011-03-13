-ABD'Lİ YARDIM GÖREVLİSİNE 15 YIL HAPİS HAVANA (A.A) - 13.03.2011 - Küba'daki muhalifler için ülkeye kanunsuz iletişim cihazları getirdiği gerekçesiyle Küba'da yargılanan ABD'li yardım görevlisi Alan Gross 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küba televizyonundan verilen haberde, 61 yaşındaki Gross'un rejimi yıkmaya yönelik görüldüğü için yasaklanan bir ABD programı çerçevesinde ülkeye gelişmiş uydu telefonları getirdiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Küba'nın başkenti Havana'da 20 yıl hapis istemiyle yargılanan Gross hakkındaki karar, iki gün süren duruşmadan bir hafta sonra açıklandı. Küba'da 3 Aralık 2009'dan bu yana tutuklu bulunan Gross, eski ABD Başkanı George W. Bush yönetimi zamanında kurulan, Uluslararası Kalkınma Programı adlı bir ABD ajansında özel yardım görevlisi olarak çalışıyordu. ABD tarafından yapılan açıklamalarda, Gross'un Küba'daki Yahudi gruplar için internet erişimi sağladığı ancak suç işlemediği savunuluyordu. Küba makamlarına başvuran Gross'un eşi Judy Gross, 26 yaşındaki kızları ile Gross'un 88 yaşındaki annesinin kanser olduğunu belirterek eşinin insani nedenlerle serbest bırakılmasını istemişti. Mahkumiyet kararının ilan edilmesinin ardından açıklamada bulunan Küba'daki ABD diplomatik misyonunun sözcüsü Gloria Berbena, kararı ''dehşet verici'' olarak niteleyerek Gross'un derhal serbest bırakılmasını istedi. Berbena, basına yaptığı açıklamada, ''Bu kararı kabul etmiyor ve teesüfle karşılıyoruz. Küba hükümeti dünyanın pek çok ülkesinde normal olarak görülen, enformasyon ve teknolojiye erişimi suç haline getirmek istiyor'' dedi. Beyaz Saray'a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Tommy Vietor da basına yaptığı açıklamada, ''Bu, Gross'un yaşadığı çileye yeni bir haksızlık daha ekliyor'' dedi. Vietor, ''Gross zaten gereğinden çok uzun süre tutuklu kaldı ve artık daha fazla tutuklu kalmaması gerekir. Gross'un, evine ve ailesine dönmesi için derhal serbest bırakılmasını istiyoruz'' diye konuştu. Gross ailesinin ''mahkeme kararından ve verilen sert cezadan dolayı yıkıldığını'' belirten Gross'un avukatı Peter Kahn yaptığı yazılı açıklamada, Gross'un Kübalı avukatıyla birlikte çalışmaya devam ederek, temyiz başvurusunda bulunma da dahil olmak üzere tüm imkanları değerlendireceklerini kaydetti. Gross hakkında alınan mahkumiyet kararının ABD ile Küba arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.