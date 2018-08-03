ABD'li uzmandan 'Türkiye'ye yaptırım' yorumu: İki keskin nişancı mermisi

ABD Hazine Bakanlığı'nın eski yetkilisi Jonathan Schanzer, Trump yönetiminin Recep Tayyip Erdoğan'ın iki bakanına yaptırım getirmesini ''İki keskin nişancı mermisinden ibaret. Türk ekonomisini çökertmez'' şeklinde yorumladı.

Türkiye'de 2 yıldır tutuklu ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması ama tümüyle serbest bırakılmaması üzerine Trump yönetiminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım getirmesine Amerikan medyası geniş yer verdi.

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"Türk ekonomisine dokunmuyor"

Time dergisine konuşan Demokrasileri Savunma Vakfı isimli düşünce kuruluşunun başkan yardımcılığını yürüten eski ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Jonathan Schanzer ''Yaptırımlar, sadece Erdoğan hükümetinin iki üyesini hedef alırken, Türk ekonomisinin geri kalanına dokunmuyor. Bunlar Amerikan mali sisteminden ateşlenen iki keskin nişancı mermisi" dedi.

"Borsa ve lirayı tepetaklak eder ama..."

Schanzer, iki bakana yönelik yaptırımın tam isabetli nokta atışı olduğu, acıtacağı ama öldürmeyeceği imasını şöyle devam ettirdi:

''Kabul edelim ki, bu düzeyde yaptırımlar mali piyasaları korkutmaya, lirada değer kaybına ve başka şeylere neden olacak kadar önemlidir hala. Ama Türkiye ekonomisinin çökmesine yol açacak bir etki yaratmayacaktır.''

"Erdoğan bize başka yol bırakmadı"

ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden Eric Edelman da Washington ile Ankara arasında uzun zamandır devam eden önemli ilişkiye rağmen Trump'ın Erdoğan'a 'Amerikalıları hapsetmenin kabul edilemez olduğu' mesajını vermek zorunda kaldığını savundu.

Edelman ''Bunlar, Türk hükümetinin sadece rahip Brunson'ı değil, başka Amerikalılar ve ABD hükümetinin yerel çalışanlarını da kapsayan şekilde rehine almasına karşı tümüyle münasip önlemlerdir'' dedi.

Time: Yaptırımlar bu kez dost ve müttefik bir ülke için yürürlüğe girdi

Başkan Donald Trump'ın, ABD'nin ekonomik gücünü tehdit ve yaptırım olarak kullanmakta seleflerinin çok ilerisine geçmesine rağmen, yine de tasavvur edilemeyecek bir adım attığına dikkat çeken Time dergisi, bugüne dek hasım devletlere uygulanan yaptırımların bu kez dost ve müttefik bir ülke için yürürlüğe girdiğini vurguladı.