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Ekonomi

ABD'li uzman: ABD pazarı için ufak tefek fiyat ayarlaması yapmanız gerekir

İstanbul, 17 Kasım (DHA) - ABD merkezli Anderson Economic Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Anderson, Türk firmalarının ABD pazarında başarılı olabilmesi için "ufak tefek fiyat ayarlaması yapmaları gerektiği" uyarısında bulundu

17 Kasım 2017 22:04

İstanbul, 17 Kasım (DHA) - ABD merkezli Anderson Economic Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Anderson, Türk firmalarının ABD pazarında başarılı olabilmesi için \"ufak tefek fiyat ayarlaması yapmaları gerektiği\" uyarısında bulundu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) danışmanlık hizmeti veren Anderson, Türk firmalarının doğru fiyat politikasıyla ABD pazarında başarılı olabileceklerini belirterek, \"Türkiye halen Amerikalı tüketiciler için heyecan verici bir ülke; bu Türk şirketler için büyük bir fırsat. Üstelik Türk ihraç ürünlerinin kaliteleri ve fiyatları ABD pazarı için kabul edilebilir düzeyde; yalnızca, ufak tefek ayarlamaların yapılması gerekir\" dedi.
ABD’de büyümeyi amaçlayan birçok şirketle bir araya geldiklerini, bu firmalarla 2018 yılında bir takım projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Anderson, Türk firmalarının ABD’ye gıda, tarım ürünleri, otomobil parçaları ve hafif araç üretiminde önemi giderek artan alüminyum satabileceklerini vurguladı.
Anderson, ayrıca teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bu alanda büyüyen ABD’li firmalarla işbirliği yapabileceklerine de dikkat çekti.
Türk firmalarında Trump yönetimine karşı bir endişe olduğunu, aynı endişeyi Amerikan halkının da taşıdığını dile getiren Anderson, \"Amerikalıların kendileri de bu kadar şaşırtıcı bir seçim yaptıklarından dolayı ülkenin yönü hakkında tedirgin oluyorlar; ancak, ABD hükümeti beklentilerimizi zayıflatıyor olsa da ABD ekonomisi hala dünyanın en güçlü ekonomisi\" dedi.
Türk ihracatçıları için yalnızca ABD’de değil, tüm Kuzey Amerika pazarında büyük bir potansiyelin olduğunu belirten Anderson, \"Türkiye hala Amerikan tüketiciler için heyecan verici bir ülke. Bu Türk şirketler için hem bir zorluk hem de bir fırsat. Türk firmaların doğru stratejilerle Kanada, Meksika gibi pazarlara da girebileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Yüksek Danışma Kurulu Üyesi de olan Patrick Anderson, Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyaretini de değerlendirdi.
Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde olumlu sonuçlarının olacağını da dile getiren Anderson, \"Kişisel dostlukları sayesinde Türkiye ABD ilişkilerinde oldukça büyük tecrübeye sahip olan Başkanımız Uğur Terzioğlu ve Başbakan Binali Yıldırım’ın AB’yi ziyaret etmesinden dolayı çok mutluyum. İki ülke hükümetlerinin bir araya gelmelerinden oldukça memnunuz. Yapılan görüşmelerin iki ülke arasındaki en önemli bağlantıyı oluşturduğuna inanıyoruz\" diye ekledi. (Fotoğraflı)

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