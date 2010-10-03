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Dünya

ABD'li turistlere 'El Kaide' uyarısı

Washington, Avrupa'ya seyahat eden Amerikalı turistlere ülke ayrımı yapmadan 'El Kaide' uyarısı yaptı.

03 Ekim 2010 03:00

T24- ABD yönetimi, El Kaide örgütünün yeni tehditleri nedeniyle Avrupa'daki Amerikan vatandaşlarını halka açık yerlerde daha ihtiyatlı davranmaları konusunda uyardı.


ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan seyahat uyarısında, Avrupa'da yaşayan veya Avrupa'ya seyahat eden Amerikan vatandaşlarından, kıtadaki turistik bölgelerde, ulaşım merkezlerinde ve halka açık diğer mekanlarda kişisel güvenlikleriyle ilgili daha fazla önlem almaları istendi.


Söz konusu uyarının, Amerikan vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat etmemeleri yönünde yapılan uyarıdan bir alt seviyede olduğu belirtildi.


Amerikan National Public Radio (NPR), önceki gün istihbarat kaynakları ve konuya yakın isimlere dayanarak verdiği haberde, birkaç ay önce El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in yandaşlarına, Hindistan'ın Mumbai kentinde girişilen saldırılar tarzında, üç Avrupa ülkesi Fransa, Almanya ve İngiltere'de saldırılar düzenlenmesini istediğini belirten bir talimat gönderdiğini ileri sürmüştü.

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