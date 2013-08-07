ABD'li turist Hz. Meryem'in parmağını kırdı!

Amerikalı bir turist, İtalya'da girdiği bir müzede, paha biçilemez değerde olan, 600 yıllık bir Meryem Ana heykelinin parmaklarını kaza ile kopardı.

Amerikalı bir turist, İtalya ’da girdiği bir müzede, paha biçilemez değerde olan, 600 yıllık bir Meryem Ana heykelinin parmaklarını kaza ile kopardı.

Olay, geçen günlerde İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Museo dell’Opera del Duomo’da (Katedral Çalışmaları Müzesi’nde) gerçekleşti.

Adı öğrenilemeyen Amerikalı turist, girdiği müzede bulunan 600 yıllık bir Meryem Ana heykelini daha yakından hissetmek isteyince, tuttuğu tarihi eserin parmaklarını kaza ile kopardı.

Floransalı heykeltıraş Giovanni d'Ambrogio’nun eseri, paha biçilemez değerdeki heykeli bozan Amerikalı turistin, dilediği özürle kurtulamayıp, yüklü bir para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Müzenin, kendisi de bir Amerikalı olan müdürü Timothy Verdun, olaydan sonra, "Globalleşen dünyamızda, bir müze ziyaretinin temel kuralını unutmuş görünüyoruz; ‘eserlere dokunmama’ kuralı!” yorumunda bulundu.