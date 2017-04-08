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Dünya
Deutsche Welle

ABD’li temsilci: Suriye’de daha fazlasını yapmaya hazırız

BM Güvenlik Konseyi’nde bu hafta üçüncü kez düzenlenen olağanüstü Suriye oturumu yine sonuçsuz kaldı. ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Suriye’ye yönelik operasyonda daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi.

08 Nisan 2017 01:16

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bu hafta içinde üçüncü kez Suriye meselesini görüşmek üzere bir araya geldi. ABD'nin Suriye'deki bir hava üssünü vurmasının ardından, Rusya ve Bolivya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Ancak New York'ta cuma günü yapılan oturumda herhangi sonuç alınamadı. BM Güvenlik Konseyi'nin üyeleri oturumda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, ABD'nin Humus yakınlarındaki hava üssüne saldırısını savunarak, "ölçülü bir adım” attıklarını söyledi. Haley sözlerini "daha fazlasını yapmak için hazırlıklıyız, fakat umarız buna gerek kalmaz” şeklinde sürdürdü.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Suriye hükümetinin müttefiki olan Rusya'yı da sert sözlerle eleştirdi. Rusya'nın "büyük sorumluluk taşıdığını” savunan Haley, "dünya, Rusya'nın Suriye'de sorumlu bir şekilde davranmasını bekliyor” şeklinde konuştu.

Rusya'dan ABD'ye kınama

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Vladimir Safrankov ise ABD'nin tutumunun "saldırgan” ve "meşru olmayan bir eylem” olduğunu vurguladı. Safrankov, diplomatik barış girişimlerine zarar veren bu saldırının Rusya tarafından kınandığını belirtti. Safrankov, bu eylemin "bölge ve dünya açısından ciddi sonuçları olabileceğini” savundu.

Karar tasarısı yine oylanamadı

Oturumda, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından hazırlanan Suriye karar tasarısı yine oylamaya sunulamadı. Salı günü İdlib yakınlarında kimyasal gazla düzenlendiği iddia edilen saldırının ardından hazırlanan bu karar tasarısında Suriye hükümetinin kınanması öngörülüyordu. Ancak Rusya'nın karşı çıkması nedeniyle bu karar tasarısı Çarşamba ve Perşembe günkü oturumlarda oylanamamıştı. Bu karar tasarısına karşı Rusya ve daimi olmayan 10 üye tarafından hazırlanan metinler de Cuma günü yapılan oturumda dikkate alınmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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