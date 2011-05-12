ABD'li Taurasi artık Galatasaraylı

T24- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Medical Park, ABD'li basketbolcu Diana Taurasi'yi renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız basketbolcuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Dünyanın en iyi kadın basketbolcusu olarak gösterilen Taurasi, yaşanan doping skandalı nedeniyle Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Galatasaray Medical Park, WNBA takımlarından Phoenix Mercury forması giyen ABD'li forvet Diana Taurasi ile kesin anlaşmaya vardı.

Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 1.83 metre boyundaki Diana Taurasi, geçtiğimiz sezonun bir bölümünde Fenerbahçe'de oynamıştı. Yeni sporcumuza Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar dileriz."