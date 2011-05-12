T24 LogoT24 Logo
Spor

ABD'li Taurasi artık Galatasaraylı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Medical Park, ABD'li basketbolcu Diana Taurasi'yi renklerine bağladı.

12 Mayıs 2011 03:00

 T24- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Medical Park, ABD'li basketbolcu Diana Taurasi'yi renklerine bağladı.

 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız basketbolcuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Dünyanın en iyi kadın basketbolcusu olarak gösterilen Taurasi, yaşanan doping skandalı nedeniyle Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı.

 

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

 

"Galatasaray Medical Park, WNBA takımlarından Phoenix Mercury forması giyen ABD'li forvet Diana Taurasi ile kesin anlaşmaya vardı.

 

Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 1.83 metre boyundaki Diana Taurasi, geçtiğimiz sezonun bir bölümünde Fenerbahçe'de oynamıştı. Yeni sporcumuza Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar dileriz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24