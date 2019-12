ABD'Lİ ŞİRKETLER TÜRKİYE'YE YATIRIMDAN YANA HOUSTON (A.A) ? 23.07.2010 ? Devlet Bakanı Zafer Çağlay

-ABD'Lİ ŞİRKETLER TÜRKİYE'YE YATIRIMDAN YANA HOUSTON (A.A) – 23.07.2010 – Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) teşviklerinin dünyada eşi bulunmadığını bildirerek, ''Ama bunu bilmiyorlar. İlk kez duymuş gibi görünüyorlar. Yatırım Destek Ajansı iyi bir road show yapmalı. Dört koldan tüm dünyaya duyurmamız lazım'' dedi. ABD'nin Teksas Eyaleti'nin en büyük şehri Houston'daki temaslarının ardından Georgia Eyaleti'nin Atlanta kentine geçerken uçakta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Çağlayan, görüşmeleri konusunda bilgi verdi. Houston'da cirolarının toplamı 2 trilyon doları bulan Houston Ticaret Odası'nın Başkanı Jeff Moseley tarafından verilen akşam yemeğinde, ciroları toplamı 1 trilyon 256 milyar dolar olan şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Çağlayan, bu şirketlerin 1 milyon 15 bin çalışanı bulunduğunu kaydetti. Exxon, Conoco Philips, Westlake Chemical, JP Morgan, General Elektric Oil and Gas, Port of Houston Authority, Schlumberger, Texas Medicam Center, Methodist International, AECOM, ForsterQuan, Greater Houston Patrnership, Euroil, BP, Houston Airport System, Shell, ORR Textile Co. Ltd., Mayor of Baton Rouge/Louisiana, Shaw Energy and Chemicals Group, Oklahoma Chamber of Commerce üst düzey yöneticilerinin katıldığı yemekten sonra 4 büyük şirketin yöneticileriyle özel görüşmeler yaptığını bildiren Bakan Çağlayan, şunları söyledi: -DEV ŞİRKETLER TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR- ''AECOM Uluslararası Yönetim Bölümü Üst Yöneticisi Jim Thompson ve diğer yöneticileriyle görüştüm. Dünyanın en büyük müşavirlik firması. Sadece Libya'da 5 yılda 35 milyar dolarlık altyapı müşavirlik hizmeti yapmışlar. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın dedim.Türkiye Müteahhitler Birliği, Müşavirler Mühendisler Birliği, İnşaat Malzemecileri Birliği ile görüşün. Onlar size konuları anlatsınlar, siz de istediklerinizi anlatın dedim. Bir ay içinde gelecekler. Sizin yapmış olduğunuz müşavirlik hizmetlerinde bizim Türk inşaat malzemelerine de yer verin dedim. Westlake Chemical firması Başkanı ve Üst Yöneticisi Albert Chao ve Uluslararası Operasyonlar Başkan Yardımcısı David Lu ile görüşmemde, Petkim'e mal verdiklerini öğrendim. Polietilen başta olmak üzere dünyanın en büyük polimer üreticisi. Daha önce Ortadoğu'da yatırımlar yapmışlar, başarısız olmuşlar. Damping vergisini kaldırın gelelim diyorlar. Bunu kaldıramayız. Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları uyguluyoruz dedim. Çok rahat yatırım yaparsınız Türkiye'de. Bizim üzerimizden diğer ülkelere de gidersiniz dedim. Kimya İhracatçıları Birliği ile görüşecekler. Teşviklerden haberleri yok.'' General Electiric Petrol ve Gaz firmasının operasyonlardan sorumlu Üst Yöneticisi Samuel Aquillano'nun Ceyhan Rafinerisi'nin müteahhitlik müşavirlik hizmetleri için teklif verdiklerini söylediğini belirten Bakan Çağlayan, şöyle devem etti: ''Çin, ABD ve Suudi Arabistan'da nükleer enerji alanında çalışmalar yapmışlar. Türkiye'deki yenilenebilir enerjiyle ilgileniyorlar. Ben kısa sürede 3-4 bin megavat yatırım yapacağız dedim. Aşağı yukarı 2,5 megavatlık türbin 1500 dolar. Bu durumda birkaç milyar dolarlık türbin demek... Yatırım destek ajansıyla irtibata geçireceğim. Shaw Enerji ve Kimya Grubu enerji ve kimyada dünyanın en büyük firmalarından biri. Çelik boru üretiminde ABD'nin ikinci büyük şirketi. Bahreyn ve Türkiye'de yatırım düşünüyorlar. Ortak arıyorlar. Ben size güçlü ortak bulurum dedim. Kimyasal üretimi yapmak istiyorlar.'' Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı döneminde çıkarılan Ar-Ge teşviklerinin dünyada eşi bulunmadığını, ama bunun bilinmediğini, bu konuda Yatırım Destek Ajansı'nın iyi bir road show yapması gerektiğini söyledi. Bakan Çağlayan, ''Tüm ticaret müşavirliklerimize talimat vereceğim. Dışişleri Bakanlığı'na söyleyip bu konuyu tüm elçiliklerin gündemine getireceğim. Dört koldan tüm dünyaya bunu duyurmamız lazım'' diye konuştu. -TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİNİN SAYISI ARTIRILIYOR- Türklerin ABD'de muhteşem örgütlendiklerini, işadamlarını bir araya getirdiklerini, Teksas Türk Amerikan Ticaret Odası'nın da çok iyi bir network ağı kurduğunu, ticaret müşavirlerinin ortak network ağı oluşturup, faydalanacağını anlatan Çağlayan, şunları söyledi: ''Ben olayları özelleştirmeye başladım. Ticaret müşavirliklerinde 97 özel çalışanım var. Bunlar hem saha taraması yapıyor hem de işadamlarına eşlik ediyor. TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON ve TOBB'a açık çek verdim. Gelin elinizi taşın altına koyun. Farklı farklı kanallar açmayın, ortak çalışma yapın diye. Ben şimdi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapıyorum. Bu kuruluşlar da girsinler. Çalışacak kişiye maaş ve primi devlet veremez. Bunlar verecek. Bütün ticaret müşavirlerini topladım. Tek tek performans hedefi aldım. Bu hedefi gerçekleştirmek için benden ne istiyorsunuz dedim. 150 talep geldi. Biz dinlenme tesislerini kapattık. 2,5 milyon dolar bütçe yarattım. Ticaret müşavirliklerimizde 1500-2000 dolara insanları çalıştıracağım. Çin'in 20 bin kişisi var. 115 ticaret müşavirliğine 135 ilave aldım. 93'ünün yazısını yolladım. 29'u yeni merkeze gidiyor. Geri kalanların mevcut merkezlere takviye olacaklar. Pekin, Sanghay, Moskova, Guançu, Frankfurt, Miami ve Houston'a göndereceğiz. Bunların sayısı 1000, 2000 olsun. Pekin ve Sanghay en az 30, Guangçu'da 15 eleman olmalı. Bu kişiler sektör taramasını yapacak, Türk ürünlerini tanıtacaklar. İşadamlarımız da ticaret müşavirliklerini o ülkeye gittiğinde bürosu olarak kullanacak.'' -ÇAĞLAYAN, TÜRK EVİNİ ZİYARET ETTİ- Bakan Çağlayan, temasları çerçevesinde gittiği Raindrop Türk Evi (Turquise Home) yaptığı konuşmada, kendini Türkiye'de gibi hissettiğini, buradaki işadamlarının Türkiye'nin daimi elçileri olduğunu söyledi. ''Sizler bizim için burada büyük bir güçsünüz'' diyen Çağlayan, Türk diasporasını dünyanın her yerinde bulma, network ortamında, ortak noktada buluşturmak için çalışma başlattıklarını anlattı. Tüm bunları Türkiye'nin geleceği için yaptıklarını bildiren Çağlayan, ABD'de bulunan Türk işadamlarına seslenerek, ''Mutlaka buranın vatandaşlık haklarından faydalanın, siyasi kanallara girin. Türkiye'ye karşı oyun oynayan kesimlere bakın vatandaşlık haklarını almışlar, siyasetinden ticaretine etkili olmuşlar. ABD'nin ithalatında 20 milyar dolar pay almak en fazla 2 yılda gerçekleştirilebilecek Bir şey. Türk inşaat malzemelerini kullanın, Türk mühendis ve müşavirlerini çalıştırın'' dedi. -HOUSTON'DAN FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI- Zafer Çağlayan, Teksas Türk Amerikan Ticaret Odası ve Houston Ticaret Odası tarafından verilen yemeğe katıldı. Burada Bakan Çağlayan'a Teksas Belediye Başkanı Annise Parker'ın onayladığı Houston fahri hemşehrilik beratı verildi. Çağlayan, aynı zamanda Houston'un iyi niyet elçisi oldu. Yemekte konuşan 6 kez üst üste valilik yapmış Teksas Senatörü Radney Ellis, Teksas'ın 163 milyar dolar ihracat yaptığını, 93 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektiğini anlattı. Teksas ve Türkiye'nin çok güzel kültürel yakınlığı olduğunu, kendisinin silah taşımadığını ama Teksas'ta çok sayıda ruhsatlı silah taşıyan bulunduğunu, her iki toplumun da atları ve silahları sevdiğini belirterek, ''Türkiye sadece batı için değil, tüm dünya için önemli'' dedi. -HOUSTON'A DİREKT SEFER İSTEDİ- Bakan Çağlayan, kendisinin oyu ve desteğini İstanbul'dan Houston'a direkt uçak seferlerinden yana verdiğini bildirdi. İstanbul-Los Angeles seferinin 3 Mart 2011'de yapılacağını, en geç 1 Mart 2010'da İstanbul-Houston seferleri başlaması gerektiğini bildiren Çağlayan, toplantıda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil'i cep telefonuyla aradı. Kotil'le görüşmesini canli olarak dinletti. Kotil'den İstanbul-Houston seferleri isteyen Bakan Çağlayan, Genel Müdüre, 300 kişilik topluluğa 2011'de direkt uçuş için söz verdiğini söyledi. Kotil, 2011 bütçesinde Houston'un bulunmadığını, öncelikli olarak Miami seferlerine başlamak için istediklerini kaydetti. Çağlayan, telefonda şunları söyledi: ''Genel müdürüm bu topluluğa 2011 için veremezsem de 2012 için söz veriyorum. Konuyu Türkiye'ye döndüğümüzde görüşürüz. Los Angeles'dan önce Houston'a direkt sefer için gereğini yapalım.'' Çağlayan'ın, THY Genel Müdürü ile görüşmesi orada bulunanlar tarafından alkışlandı.