ABD'li Senatör: Trump, Kaşıkçı konusunda yalan söylüyor

ABD'li Demokrat Senatör Jack Reed, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ulaştığı veriler hakkında yalan söylediğini iddia etti.

CNN US'de yer alan habere göre Reed yaptığı açıklamada CIA'in hazırladığı raporda veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna vardığını belirtti. Trump raporu inceledikten sonra yaptığı açıklamada CIA'in böyle bir sonuca varmadığını belirtmişti. Reed, bu ifadeleri hatılatarak Trump'ın yalan söylediğini belirtti.

CIA'ın hazırladığı raporun kanıtlara ve analizlere dayandığını söyleyen Reed, "Bu durumda kesin bir sonuca varılmadı demek doğru olmaz" yorumunda bulundu.

Trump'a muhalif olan birçok ABD'li basın organı, Trump'ın Kaşıkçı cinayetini petrol piyasalarını manipule etmek için kullandığını iddia etmiş ve bu nedenden dolayı Bin Selman'ı suçlamaktan kaçındığını belirtmişti.