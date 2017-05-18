ABD’li senatör McCain: Ben olsam Türk Büyükelçi’yi kovardım

Washington’daki Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayı eleştiren Cumhuriyetçi senatör McCain, Büyükelçi Kılıç’ın ABD’den kovulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önündeki kavgaya “Burası ABD” diyerek tepki gösteren Arizona’nın Cumhuriyetçi senatörü John McCain, Türk Büyükelçi Serdar Kılıç’ı eleştirdi.

​ MSNBC’ye konuşan McCain, “Onların büyükelçilerini ABD’den kovmalıyız. Ben olsam Türk Büyükelçi’yi kovardım. Böyle şeyler diplomatik olarak yanıtsız bırakılmamalı” dedi.

Kılıç, bakanlığa çağrıldı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde çıkan kavga nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı, ABD’nin olaydan duyduğu endişenin dile getirildiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Sevil Erkuş’un haberine göre, Büyükelçi Kılıç’ın dün Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını belirttildi.

Olayla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçiliği rezidansı önünde Türk güvenlik güçlerinin de karıştığı şiddet olaylarından dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, "Şiddet hiçbir zaman ifade özgürlüğünün yanıtı olamaz" denildi.