T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD’li senatör McCain: Ben olsam Türk Büyükelçi’yi kovardım

Büyükelçi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı

18 Mayıs 2017 22:39

Washington’daki Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayı eleştiren Cumhuriyetçi senatör McCain, Büyükelçi Kılıç’ın ABD’den kovulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önündeki kavgaya “Burası ABD” diyerek tepki gösteren Arizona’nın Cumhuriyetçi senatörü John McCain, Türk Büyükelçi Serdar Kılıç’ı eleştirdi.

MSNBC’ye konuşan McCain, “Onların büyükelçilerini ABD’den kovmalıyız. Ben olsam Türk Büyükelçi’yi kovardım. Böyle şeyler diplomatik olarak yanıtsız bırakılmamalı” dedi.

Kılıç, bakanlığa çağrıldı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde çıkan kavga nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı, ABD’nin olaydan duyduğu endişenin dile getirildiği öğrenildi.

Serdar KılıçHürriyet’ten Sevil Erkuş’un haberine göre, Büyükelçi Kılıç’ın dün Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını belirttildi.

Olayla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçiliği rezidansı önünde Türk güvenlik güçlerinin de karıştığı şiddet olaylarından dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, "Şiddet hiçbir zaman ifade özgürlüğünün yanıtı olamaz" denildi.

ETİKETLER

mccainserdar kılıçabdkavgaerdoğankorumaterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24