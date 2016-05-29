ABD'li savcı Bharara: Kardeşim bebek bezi sattığı internet sitesini, 5.4 milyon dolara Amazon'a verdi

Reza Zarrab davasının başsavcısı Preet Bharara, hukuk ve adalet üzerine konuşma yaptığı New Jersey Seton Üniversitesi'nde fahri doktorluk unvanı aldı. Burada bir konuşma yapan Bharara hukuk mezunlarına tavsiyelerde bulundu. Bharara, kardeşinin bebek bezi satışı yaptığı internet sitesini, Amazon'a 5.4 milyon dolara sattığını söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilere yaptığı konuşmada kendi hayat hikâyesinden örnekler verdi. New Jersey'de Seton Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin diploma törenine konuşmacı olarak katılan Bharara, babasının 76 yıl önce İngiliz sömürgesi olan bir bölgede doğduğunu ve daha sonra ABD'ye geldiğini anlattı.

Babasının, annesi, kardeşi ve kendisiyle birlikte 40 yıl önce ABD'ye yerleştiğine değinen Bharara, “Şu an karşınızda konuşan kişinin ana dili İngilizce bile değil. Ama şimdi dünyanın finans merkezi olan bir yerde federal kolluk kuvvetlerinin başında görev yapıyor" dedi.

Başsavcı öğrencilere hitaben “Ben yapabildiysem, başkaları da yapabilir. Şimdi doğal olarak hem geçmişimize hem de önümüze bakma zamanı. Size önerim, kendi içinize bakmanız. Umarım iyi bir vatandaş ve iyi bir hukukçu olursunuz diye konuştu. Hukuk adamı olmanın herkese göre bir iş olmadığını anlatan Bharara, erkek kardeşinin de New York'taki Columbia Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu, ancak kardeşinin daha sonra hukukçu olarak çalışmayıp, internetten bebek bezi sattığını söyledi. Başsavcı, kardeşinin bebek bezi satışları yaptığı internet sitesini, Amazon'a 5,4 milyon dolara sattığı örneğini anlatarak, hukuk fakültesi mezunlarının yargının dışında da başarıyla çalışabileceği görüşünü dile getirdi.

“Hukukçunun en önemli görevi, konuşmaktan ziyade dinlemektir" diyen Başsavcı “İyi bir hukukçu olmak istiyorsanız çalışın ve nasıl konuşacağınızı iyi bilin, ama mükemmel bir hukukçu olmak istiyorsanız insanları nasıl dinleyeceğinizi de iyi öğrenin. Hem sorgulamada, hem de müvekkiller ile görüşürken iyi dinleyin, sükunetinizi koruyun. Bunun yanında, hasımlarınızın yeteneklerini göz ardı edip, küçük görürseniz kaybedersiniz" diye konuştu.

Zarrab dosyasına yeni dosyalar ilave edecek mi?

Seton Hall Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktorluk unvanı verilen Preet Bharara, program sonrası Türk gazetecilerin “Zarrab davasına Türkiye'den yeni dosyalar ilave edecek misiniz, “Türkiye'deki hukukçu adaylarına bir mesajınız var mı sorularına “Her şey adalet için" karşılığını verdi.