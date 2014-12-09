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Yaşam

ABD'li rapçi eşini öldürüp intihar etti

Olay yerine giden Los Angeles polisi, evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı

09 Aralık 2014 12:48

ABD'li rapçi Earl Hayes (34), kendisini ünlü bir şarkıcıyla aldatmakla suçladığı dansçı ve aktris eşi Stephanie Moseley'i (30) öldürdü, ardından da intihar etti. Hayes, bu anları, telefonunun görüntülü görüşme özelliğini kullanarak, boks şampiyonu arkadaşı Floyd Mayweather Jr.'a izletti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay çiftin Los Angeles'taki evinde gerçekleşti. Eşinin ünlü bir şarkıcıyla ilişkisi olduğundan şüphelenen Hayes, arkadaşı Mayweather Jr.'la görüntülü görüşme yaparken, önce Moseley'i vurdu. Daha sonra da silahını kendine yönelterek, hayatına son verdi. Telefonun diğer ucundaki Mayweather Jr. ise yaşanan her şeyi görüp duydu.

 

 

Hayes'in telefon görüşmesi sırasında eşini öldüreceğini söylediği, Mayweather Jr.'ın ise arkadaşını bunu yapmaması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Saat 07.30'da olay yerine giden Los Angeles polisi, evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Komşular, olay esnasında bir kadın çığlığı ve yaklaşık 10 el silah sesi duyduklarını belirtti.

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