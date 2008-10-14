ABD'li Prof. Roubini: Türkiye'de risk az

Krizle ilgili isabetli öngörülerle adını duyuran ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye'yi masaya yatırdı. Roubini'nin yaptığı analize göre Türkiye, her ne kadar bir takım riskler taşısa da ekonomik açıdan oldukça güçlü bir görünüme sahip



Türklerin 'Nuri' diye dillendirdiği Nouriel Roubini, küresel kredi krizin büyüklüğü ile ilgili yaptığı isabetli tahminlerle ekonomi gündemine oturdu.



Kriz kahini olarak adlandırılan ekonominin Nostradamus'u Nouriel Roubini, krizin Türkiye'ye olası etkilerini analiz eden bir makale yayınladı. Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Roubini'ye göre Türkiye'nin mevcut sarsıntı ortamından muaf tutulması beklenmemeli. Ancak Türkiye'nin ekonomik görünümünün şu an için sağlam bir tablo çizdiğini anlatan Roubini, Türkiye ekonomisindeki en önemli sorun un cari açık problemi olduğunu belirtiyor. Buna rağmen Türkiye'nin özellikle son iki yılda piyasadaki birçok büyük pazardan daha güçlü bir alt yapıya sahip olduğuna değinen Roubini, bütçe açığının azaldığını, finansal sistemin güçlü olduğunu ve YTL'nin, diğer para birimlerine karşı daha dayanıklı olduğunun altını çiziyor.



Türkiye'deki varlık değerlerinin global ölçekte çok sağlam fiyatlar üzerine kurulu olduğuna değinen Roubini, talep dalgalanmalarının da güçlü olduğuna vurgu yapıyor. Roubini, Türkiye ekonomisindeki büyümenin önceki dönemlere nazaran sürdürülebilir olduğunu belirterek bunun başlıca nedenlerini ise şu şekilde açıklıyor;



1) Ekonomik büyüme özel sektör ile gelişiyor



2) Büyümenin düzenli olması verimliliği destekliyor



3)Genişlemenin üzerindeki hakim güç, otomotiv ve dayanıklı tüketici mallarınının katma değer vergileri tarım ve tekstil gibi geleneksel sektörlerden sağlanıyor.



Avrupa ekonomileri içinde Türkiye'nin daha sağlam bir yapı oluşturduğunu anlatan Roubini, özelleştirilmelerin uzun zamandır iyi yürümesinin de önemli olduğunun altını çiziyor. Roubini, Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz ve durgunluk görmediğini ancak belli ölçeklerde Avrupa odaklı dalgalanmalar yaşanacağı üzerinde duruyor.



İşte Roubini'nin yeni kriz reçetesi



Küresel boyutta ortalama en az 150 baz puan olmak faiz indirimi yapılmalı.



Tüm mevduatlara geçici olmak üzere toptan güvence getirilirken, sağlam şirketlerle dayanıksız şirketler arasında belirgin bir ayrım yapılmalı.



Borcunu ödeyemeyen ailelerin borç yükünü hafifletmek için hacizler geçici olarak askıya alınmalı.



Ödeme yeteneğine sahip finans kurumlarına acilen ve büyük miktarlarda likidite sağlanmalıdır.



Sağlam kurumlara kamu kaynaklarından kredi verilmeli.



Hükümetler, bayındırlık projeleri, altyapı harcamaları, işsizlik ödenekleri ve kaynaksız kalmış kamu ve yerel yönetim kurumlarını kapsayacak büyük çaplı bir finansal canlandırma paketi oluşturmalıdır.

