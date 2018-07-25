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Ekonomi

ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsi kararına dolar ne tepki verdi?

ABD'li rahip ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrası dolar 4,83 seviyesine geriledi.

25 Temmuz 2018 23:51

ABD'li rahip ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında dolar,  4,86'dan 4,83 seviyesine geriledi.

Dünkü faiz kararı öncesinde 4,76 civarında hareket eden dolar 4.94'e kadar yükselmişti. 

Euro/TL de 5,65 seviyesine geriledi. 

Merkez Bankası dünkü kararında piyasaların artış beklentisine karşın politika faizini yüzde 17,75'te bırakmıştı. 

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,8950 ve 4,9350 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini belirtti.

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