ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsi kararına dolar ne tepki verdi?

ABD'li rahip ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında dolar, 4,86'dan 4,83 seviyesine geriledi.

Dünkü faiz kararı öncesinde 4,76 civarında hareket eden dolar 4.94'e kadar yükselmişti.

Euro/TL de 5,65 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası dünkü kararında piyasaların artış beklentisine karşın politika faizini yüzde 17,75'te bırakmıştı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,8950 ve 4,9350 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini belirtti.