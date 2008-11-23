ABD'li otomotivciler azarı yiyince jetleri satılığa çıkardı

ABD merkezli otomotiv şirketlerinin yöneticileri Kongre'den "Özel jetle gelip para istiyorsunuz" azarını işitince jetleri satılığa çıkardı. Ford, 5 jeti için teklif toplamaya başladı..



Ford Motor yönetimi geçtiğimiz günlerde Kongre'den para talep etmek için özel jetleri ile Washington'a gelince Kongre üyelerinin, "Önce jetlerinizi satın daha sonra para istersiniz" eleştirisi ile karşılaşmıştı.



Önceki gün Ford yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre şirketin 5 jetlik filosu satılığa çıkarıldı. Şirket yetkilileri jetleri satılığa çıkarmalarının nedeni olarak da Kongre tarafından yapılan eleştirileri gösterdi.



GM de yaptığı açıklamada leasing yoluyla kiraladığı 5 jetten 3'ünü kiralama şirketine geri vermeyi düşündüğünü belirtti. Sözcü açıklamasında zaten bu jetleri yüksek maliyetleri nedeniyle kullanmadıklarını kaydetti. Chrysler ise jetler konusunda açıklama yapmadı.



Hepsi jetle geldi



ABD'de Detroit merkezli otomobil üreticileri Ford, Chrysler ve GM'in CEO'ları Alan Mulally, Robert Nardelli ve Rick Wagoner geçtiğimiz hafta endüstrinin kaldığı zor durumdan çıkabilmesi için 25 milyar dolarlık devlet kredisi talebiyle Kongre'yi ziyaret etmişti.



Satış 25 yılın dibinde



Ziyarete 3 CEO da ayrı ayrı şirketin özel jetleri ile gelince Kongre üylerenin sert eleştirilerine maruz kalmışlardı. Cuma günü Ford şirketinden yapılan açıklamya göre jetlerin satışı için bütün opsiyonların değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada 2005'te şirketin özel jet sayısının 9'dan 5'e indirildiği kaydedildi. Şirketin sözcüsü, "Ford'un önceliği değişim planını yürütmeye devam edebilmektir. Ve hiçbirşeyin bunu engellemesini istemiyoruz. Hava ulaşımımızda daha az maliyetli çözümleri de bulmayşa çalışıyoruz" dedi. Yaşanan durgunulk nedeniyle ABD'deki otomotiv satışları son 25 yılın en düşük seviyesine inmiş bulunuyor.



‘Bu nedenle rekabet edemiyorsunuz’



Kongre'de yapılan eleştirilerde şirket seyahatlerinde yapılan harcamaların çok yüksek olduğu ve şirketlerin iş planlarının zayıf olduğu belirtilirken, bu durumun kendilerini Toyota ve Honda gibi Japon şirketleriyle rekabet edebilmekten uzak tuttuğu da dile getirilmişti. Senato'nun Çoğunluk Lideri Harry Reid, "Bu adamların bu ülkenin herhangi bir yerinde büyük şirket jetlerinde uçuyor olması insanlara iyi bir mesaj vermiyor" diye konuşmuştu.



'Önlem alma yerine bahis oynadınız'



Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, banka yöneticilerini, risklere karşı yeterli tedbir almamakla eleştirdi. Köhler, Frankfurt'ta bankacılar tarafından düzenlenen bir toplantıda, mali krizin sorumluluğunu banka yöneticilerinin üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Kuruluşlarınızdan çok sayıda kişi, çeşitli uyarıları dikkate almadığı gibi, hatalı gelişmelere karşı önlem almak yerine bahis oynadı'' dedi.



Audi, Györ'de üretimi 1 ay durdurdu



Audi, Macaristan'ın Györ kentindeki fabrikasında üretimin 1 ay boyunca tamamen duracağını açıkladı. Audi Hungaria Ltd. Kominikasyon yetkilisi Peter Löre yaptığı açıklamada, fabrikalarında bu yıl 1,9 milyon Audi motorunun üretildiğini, otomobil üretiminin ise 60 binin üstünde gerçekleştiğini, tüm bu iyi rakamlara rağmen üretimin 15 Aralık'ta duracağını bildirdi. Fabrikada yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.

