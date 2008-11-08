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Dünya

ABD'li Müslümanların oyu Obama'ya

ABD'de Müslüman seçmenlerin yüzde 89'unun, 4 Kasım seçimlerinde Demokrat Barack Obama'nın başkanlığı için oy kullandığı ortaya çıktı

08 Kasım 2008 02:00

ABD'de Müslüman seçmenlerin yüzde 89'unun, 4 Kasım seçimlerinde Demokrat Barack Obama'nın başkanlığı için oy kullandığı ortaya çıktı

Sivil Haklar ve Seçimler İçin Amerikan Müslüman Görev Kuvveti adlı kuruluşun, Genesis araştırma şirketine yaptırdığı ve 600'den fazla Amerikalı seçmenin oy verme biçimini kapsayan anketin sonuçları, Washington'da açıklandı.

Araştırmaya göre, Müslüman seçmenlerin yüzde 89'u, başkanlık seçiminde Obama için oy kullandığını belirtirken, seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday John McCain'e oy verenlerin oranı yüzde 2'de kaldı.

Ankete katılan Müslüman seçmenlerin yüzde 95'i, 4 Kasım seçiminde oy verdiğini bildirdi. Böylece Amerikalı Müslümanların tarihte en yoğun katılımla bu seçimde oy kullandığı ortaya çıktı.

Müslümanların yüzde 67'si, kendilerini Demokrat gördüklerini, yüzde 4'ü ise Cumhuriyetçi olduklarını belirtti. Bağımsız olduklarını kaydeden Amerikalı Müslümanların oranı yüzde 29 çıktı.

Müslüman seçmenlerin yüzde 63'ü, ekonomiyi bir numaralı sorun olarak nitelendirdi.

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